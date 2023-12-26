Уничтожен большой десантный корабль РФ: подробности

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Кравцев Сергей
Украинские защитники уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука в Telegram.
Уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Фото: из открытых источников
Стоит отметить, большой десантный корабль "Новочеркасск" предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Судно способно транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.
24 марта 2022 года, в начале полномасштабной войны в Украине, "Новочеркасск" уже был поврежден во время удара по порту Бердянска.
В ночь на 26 декабря в порту Феодосии прогремели мощные взрывы, российские СМИ заявили о работе сил противовоздушной обороны. Телеграмм-канал Крымский ветер сообщил, что был атакован корабль, который привез из Ирана "Шахеды".
В Крыму систематически раздаются взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли. Практически ежедневно оккупантам приходится перекрывать Крымский мост, опасаясь, что по нему могут быть нанесены разрушающие удары.
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