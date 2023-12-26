Уничтожен большой десантный корабль РФ: подробности

Украинские защитники уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Фото: из открытых источников

"А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ рф – крейсером "Москва", направляется большой десантный корабль "Новочеркасск", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, большой десантный корабль "Новочеркасск" предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Судно способно транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

24 марта 2022 года, в начале полномасштабной войны в Украине, "Новочеркасск" уже был поврежден во время удара по порту Бердянска.

В ночь на 26 декабря в порту Феодосии прогремели мощные взрывы, российские СМИ заявили о работе сил противовоздушной обороны. Телеграмм-канал Крымский ветер сообщил, что был атакован корабль, который привез из Ирана "Шахеды".

В Крыму систематически раздаются взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли. Практически ежедневно оккупантам приходится перекрывать Крымский мост, опасаясь, что по нему могут быть нанесены разрушающие удары.

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