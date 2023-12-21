В Крыму и Токмаке сильные взрывы: подробности

Мощные взрывы прогремели в Керчи. Российские оккупанты перекрыли Крымский мост. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы. Также городской глава Мелитополя Иван Федоров у себя в Telegram сообщил о сильны взрывах в оккупированном Токмаке Запорожской области.

Взрывы. Фото: из открытых источников

Что касается ситуации в Крыму, то местные жители заявили, что в Керчи была серия взрывов – сначала раздалось два, а позже еще два.

Тем временем российские захватчики перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту. Причины не объяснили.

Российские СМИ утверждают, что якобы противовоздушная оборона РФ отработала по целям в районе Крымского моста. Пропагандисты традиционно заявляют, что "повреждений нет". Тем временем в сети появляются фото с дымом в районе Индустриального шоссе в Керчи.

По ситуации в Токмаке Иван Федоров написал, что местные жители также сообщают о сильных взрывах. Взрывы настолько сильные, что из слышно было практически во всех районах города. При этом сами оккупанты никак не комментирую ситуацию. Подробной информации о причинах и последствиях взрывов пока нет.

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