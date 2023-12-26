Поражение корабля "Новочеркасск" в Феодосии: появилась реакция Минобороны РФ

В Минобороны страны-агрессора подтвердили поражение их большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту временно оккупированной Феодосии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны России.

Поражение корабля "Новочеркасск"

"Сегодня ночью при отражении удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждение большой десантный корабль "Новочеркасск", — заявили в Минобороны РФ.

При этом, чтобы скрасить свою утрату россияне додумали, что якобы средствами ПВО РФ "были уничтожены два украинских самолета Су-24", осуществлявших пуск авиационных ракет.

"В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Октябрь (125 км северо-восточнее Николаева), осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет", — сообщили в ведомстве Шойгу.

Напомним, как сообщил у себя в Telegram командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, украинские защитники уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".

Стоит отметить, большой десантный корабль "Новочеркасск" предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Судно способно транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.

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