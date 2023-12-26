Поражение корабля "Новочеркасск" в Феодосии: появилась реакция Минобороны РФ

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Кравцев Сергей
В Минобороны страны-агрессора подтвердили поражение их большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту временно оккупированной Феодосии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны России.
Поражение корабля "Новочеркасск"
При этом, чтобы скрасить свою утрату россияне додумали, что якобы средствами ПВО РФ "были уничтожены два украинских самолета Су-24", осуществлявших пуск авиационных ракет.
Напомним, как сообщил у себя в Telegram командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, украинские защитники уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".
Стоит отметить, большой десантный корабль "Новочеркасск" предназначен для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Судно способно транспортировать различные виды бронетехники, включая танки.
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