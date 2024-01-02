Есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине

В результате утреннего массированного удара РФ по Украине 2 января четыре человека погибли, еще 92 человека были ранены. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.





"Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские. Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", — сообщил глава государства.





Как уточнил Владимир Зеленский, с 31 декабря российские изверги применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов.

Президент отметил, уже третьи сутки подряд наши воины ПВО делают невероятную работу. Абсолютное большинство российских дронов и ракет было направлено по гражданским объектам, но наши защитники уничтожили практически все из них.





"Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы забраны российским террором, если бы не Patriot и другие защитные системы", — украинский лидер.





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Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента