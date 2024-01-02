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Есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине

После утреннего ракетного и дронового удара РФ по Украине четверо погибших и 92 раненых

сегодня, 11:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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В результате утреннего массированного удара РФ по Украине 2 января четыре человека погибли, еще 92 человека были ранены. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские. Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", — сообщил глава государства.

Как уточнил Владимир Зеленский, с 31 декабря российские изверги применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов.
Президент отметил, уже третьи сутки подряд наши воины ПВО делают невероятную работу. Абсолютное большинство российских дронов и ракет было направлено по гражданским объектам, но наши защитники уничтожили практически все из них. 

"Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы забраны российским террором, если бы не Patriot и другие защитные системы", — украинский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вступила в новый – 2024-й – год под массированные вражеские атаки. Причем, как на земле, так и с воздуха. В новогоднюю ночь Воздушные силы ВСУ уничтожили 87 из 90 "Шахедов". В ночь на 2 января – 35 вражеских дронов из 35. Утром второго дня нового года Украина встретила под грохот взрывов – нас накрыла очередная массированная ракетная атака. Продолжает обсуждаться новый законопроект о мобилизации, которым вскоре вплотную займется Верховная Рада. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своим видением дальнейшего развития ситуации в российско-украинской войне. По крайней мере, на ближайшую перспективу.

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит на дипломатическом и военном фронтах: к чему готовиться Украине.

Есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента



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