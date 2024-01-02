Война в Украине: что должно произойти в 2024 году и какие изменения неизбежны

Украина вступила в новый – 2024-й – год под массированные вражеские атаки. Причем, как на земле, так и с воздуха. В новогоднюю ночь Воздушные силы ВСУ уничтожили 87 из 90 "Шахедов". В ночь на 2 января – 35 вражеских дронов из 35. Утром второго дня нового года Украина встретила под грохот взрывов – нас накрыла очередная массированная ракетная атака. Продолжает обсуждаться новый законопроект о мобилизации, которым вскоре вплотную займется Верховная Рада. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своим видением дальнейшего развития ситуации в российско-украинской войне. По крайней мере, на ближайшую перспективу.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Сейчас напрашивается аналогия с 1943-м годом Второй мировой войны

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий, говоря об ожидания от 2024 года, привел две аналогии.

"Если брать за таковую Вторую мировую войну, то у нас сейчас – 1943 год. Когда стороны более-менее в равновесии – и каждая из них еще имеет шансы переломить ход событий в свою пользу", – поясняет эксперт.

Это, уточняет он, не стойкое равновесие, как было в Первую мировую, когда стороны окопались и шла вязкая позиционная борьба с минимальным продвижением вперед и большими потерями в живой силе и технике. Речь именно о равновесии 1943-го, когда обе стороны на пике, на максимуме усилий, подчеркивает Евгений Дикий. И есть понимание, что в течение года – кто-то точно переломит ситуацию. Но пока не ясно – кто.

"Вторая аналогия – спортивная. И хоть я не люблю подобных примеров касательно войны (на которую мы тогда можем начать смотреть как на некий футбольный матч, тогда как продолжают гибнуть люди), но иногда именно так удобнее пояснить происходящее. Так вот – в армрестлинге (вид борьбы на руках между двумя участниками) не бывает, чтоб медленно одна рука клала другую. Но есть момент, который может длиться достаточно долго. Когда обе руки очень напряжены и не двигаются. Кажется, что ничего не происходит. А потом одна рука резко падает под натиском другой. Мы сейчас именно в таком моменте. Две руки – украинская и российская – максимально напряжены. И одна из них, похоже, в этом году упадет", – считает эксперт.

По его словам, ответ на вопрос – какая именно? – зависит от двух вещей.

достаточное ли количество украинцев пополнит ряды ВСУ. Озвученная президентом Зеленским на итоговой пресс-конференции 19 декабря цифра примерно в 500 тысяч человек, необходимых нашей армии это, с моей точки зрения, минимальная необходимость ВСУ. И набрать такое количество хорошо бы не в течение года, а уже к весне. Да, задача крайне сложная. Но реалистичная, если заняться ее решением (речь и о государстве, и в целом об обществе) всерьез. Как это было сразу после российского вторжения в 2022 году. Тогда не каждый украинец взял в руки оружие. Но практически каждый хоть что-то делал для того, чтоб помочь тем, кто пошел воевать, делал для нашей победы", – акцентирует Евгенй Дикий. "Во-первых, придет ли к нашему обществу осознание необходимости мобилизации

Во-вторых, отмечет он, многое будет зависеть от того, придет ли к нашим партнерам осознание необходимости помогать Украине не просто выстоять, но и победить.

Предпосылки, которые заложил 2023-й год, напрямую будут влиять на события 2024 года

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:

"Для меня ситуация в 2024 году во многом складывается из предпосылок, которые заложил 2023-й. А главный итог прошлого года, если смотреть на военно-политическую ситуацию и брать в расчет внешнеполитические факторы, – это, по сути, неизбежные переход к концепции стратегической обороны".

Наши союзники, отмечает Илия Куса, начали об этом говорить еще в начале прошлого года. Мы в этом начали убеждаться после летнего контрнаступления. А недавно это признал и президент Зеленский.

Надо будет перестраивать и экономику, и отношения власти и общества, – уверен эксперт. – В том числе в вопросах мобилизации а также дальнейшего развития политической системы, не исключено, что с возможностью выборов". "Так что в 2024-м нас ожидает тяжелая, активная оборона

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