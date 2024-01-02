Зеленский высказался о мобилизации, намекнув, что этот вопрос касается не только Украины

Мобилизация является не только вопросом призыва новых солдат на фронт. Весь мир должен мобилизовать усилия для победы Украины над Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом в большом интервью The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

В материале говорится, глава государства подчеркнул, что такая мобилизация украинского общества и всего мира, которая была в начале полномасштабной войны, сегодня отсутствует.

По словам Владимира Зеленского, ситуацию необходимо изменить.

"Мобилизация – это не только вопрос солдат, которые отправляются на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и освободить нашу землю от оккупации. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику", — отметил украинский лидер.

Президент добавил, что если фокус на внутренней политике продолжится, то нужно будет "назначать выборы, менять законы и Конституцию".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в 2024-й год Украина вошла с "подвисшими" многомиллиардными пакетами помощи как со стороны США, так и со стороны Евросоюза. И с очередной волной российского наступления и мрачными прогнозами со стороны некоторых западных деятелей и медиа. Своим видением того, как ситуация в российско-украинской войне и вокруг нее может развиваться в 2024 году, с порталом "Комментарии" поделились эксперты.



