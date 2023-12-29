Мобилизация в Украине: почему власть допустила ошибку и как ее решить

Законопроект о мобилизации, внесенный на этой неделе Кабмином в Раду, продолжает оставаться одной из самых горячих тем в украинском медиа-пространстве. Свое мнение высказывают военные, представители Нацполиции, а также политические деятели. Мнения экспертов касательно этого резонансного законопроекта продолжает собирать и портал "Комментарии".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Некоторые во власти сделали ставку на ложный лозунг "мы имеем право на ошибку"

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков считает, что предложенный законопроект явно писали люди, далекие от военного дела. Не понимающие, что такое мобилизация, какой контингент придет в ВСУ.

Как это было в Австро-Венгерской империи, в Российской империи. Причем сделано это так, что стране навредили больше. В том числе в политическом плане, – отмечает эксперт. – Мы ж идем в ЕС, зачем же прописывать откровенное нарушение прав человека?". "Воевать могут не все. И должны не все. Чтоб армия воевала, нужен тыл. Президент говорил, что на одного мобилизованного должно быть шесть работающих. Тех, кто будет поддерживать экономику и ЖКХ, поднимать ВПК, строить укрепрайоны, лечить, и так далее. А те неумные люди, что писали данный законопроект, решили, похоже, провести насильственную мобилизацию

Олег Стариков акцентирует, что некоторые во власти сделали ставку на ложный лозунг "мы имеем право на ошибку". Но в секторе обороны и безопасности, подчеркивает он, ошибок быть не должно. Тем более так часто. Тем более во время войны.

"В законопроекте есть отзеркаливание того, что делает РФ, ужесточив свои мобилизационные нормы. Но это скорее не по причине работы на врага, а именно из-за небольшого ума. Если и дальше на должности, которые влияют на сектор обороны и безопасности, будут назначаться не профессионалы, а активисты, у нас и дальше будут проблемы", – предупреждает эксперт.

Необходимость усиления мобилизации – факт

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко уверен, что в парламенте будет проходить серьезная работа над содержанием поступившего от правительства проекта закона о мобилизации.

Подтвердил и то, что демобилизация через 36 месяцев – реальный срок, но при условии, что военнослужащих есть, кем заменить. Пояснил, что пригодность к службе – функция военно-врачебной комиссии (ВВК). В том числе в ракурсе той или иной группы инвалидности При этом Залужный акцентировал, что брать участие в защите государства – обязанность каждого… Понятно, что военные не разрабатывают инструменты мобилизации, но к их мнению прислушиваются". "Важно не подменять работу профильного комитета каким-то скоропалительными выводами, оценками, – считает он. – Главком Залужный подтвердил, что ВСУ нужны не только снаряды и военная техника, но и люди

Необходимость усиления мобилизации – факт, подчеркивает Игорь Петренко. Иначе Россия может захватить новые территории – и у нас будут новые Буча, Ирпень. Террор, насилие, пытки, депортация и так далее.

"Но важно теперь выработать правильный подход, – поясняет эксперт. – Максимально стимулирующий, а не жестко ограничительный. Думаю, именно в таком ключе будет происходить дискуссия в парламенте. И в итоге найдут оптимальный вариант мобилизации".

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