Будут ли полицейские выдавать повестки: ответ главы Нацполиции

На сегодняшний день украинские стражи порядка держат внутренний фронт, выполняют достаточно много работы. Поэтому не будут привлекаться для раздачи повесток вместо военных, что является их парафией. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Украинским новостям сделал глава Нацполиции Иван Выговский относительно идеи раздачи полицейскими повесток в ВСУ без участия самих военных.

Глава Национальной полиции Иван Выговский. Фото: из открытых источников

Иван Выговский отметил, что у полицейских сегодня хватает своего функционала.

"Мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем разные моменты. Почему? Потому что полиция самый крупный правоохранительный орган, поэтому мы и подставляем плечо другим правоохранительным структурам, и если мы этого не будем делать, некоторые важные направления работы просто упадут. Мы документируем сотни уголовных правонарушений среди представителей ТЦК и СП, где они извлекают неправомерную выгоду, и таким образом люди не идут служить. Выходит, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать? Поэтому я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем в мобилизации, устанавливаем места нахождения уклонистов", – отметил главный полицейский страны.

Относительно предложения мобилизовать 100 тысяч полицейских, Виговский отметил, что полиция уже и так максимально задействована в составе Сил безопасности и обороны, а также заботится о внутреннем фронте и безопасности внутри страны. Кроме того, численность полиции по штату всего 120 тысяч полицейских.

Также Выговский подчеркнул, что полицейские с офицерским званием, которые, например, переходят в ВСУ – идут туда рядовыми, если они не служили в армии или не учились на военной кафедре. За теми полицейскими, кто служит в "Люте", сохраняется звание и место, с которого он ушел воевать.

Ранее "Комментарии" сообщали – кто решил умыть руки: что не так с мобилизацией по-новому.



