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Законопроект о мобилизации: военные обратились с важной просьбой

Законопроект о мобилизации будет дорабатываться

сегодня, 13:48
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Кравцев Сергей
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Законопроект о мобилизации будет дорабатываться. В то же время украинских мужчин попросили обновить данные в ТЦК и СП, если они этого еще не сделали. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Законопроект о мобилизации: военные обратились с важной просьбой

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

"На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться. Я вам могу сказать, как это работает все сейчас. Сейчас ничего не изменилось. Все, кто еще не обновил свои данные в ТЦК и СП, нужно это сделать. Надо появиться и актуализировать свои данные", — рассказал Владимир Фитьо.

Он добавил, что сейчас в вопросах мобилизации ничего не изменилось — все как работало, так и работает. Призывной возраст военнообязанных граждан – 18-60 лет, сейчас по мобилизации от 27 лет берут, если нет причин для получения отсрочки. Пока никаких изменений все как работало, так и работает. Мобилизация осуществляется планово, констатировал он. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает активно обсуждать внесенный в парламент Кабмином законопроект, предусматривающий серьезные изменения в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы. Военные поясняют его необходимость, гражданские, мягко говоря, ошарашены некоторыми из предлагаемых ужесточений за уклонение от учета и службы. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец акцентирует, что в этом законопроекте есть нормы, противоречащие Конституции. Эксперты продолжают делиться с порталом "Комментарии" своими мнениями о предложенном проекте, о реакции на него и его дальнейшей судьбе.




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