Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус сделал предупреждение, что в случае поражения Украины Россия продолжит свои агрессивные действия на другие страны. По мнению американского генерала, первая страна в списке Путина – Молдова.

Экс-директор ЦРУ Девид Петреус. Фото из открытых источников

Во время разговора на телеканале CNN Дэвид Петреус заявил, что в случае победы России в Украине, Путин достигнет своей цели. Однако в таком случае это не будет означать конец войны, а только ее расширение и новые угрозы для других стран.

"Следующей на прицеле станет Молдова, возможно одна из стран Балтии или другие страны", — говорит бывший директор ЦРУ.

Таким образом, Петреус объясняет необходимость помогать Украине в борьбе и уменьшении агрессии РФ.

"Генри Киссинджер перед смертью сказал, что линия обороны НАТО теперь находится на границе между Украиной и Россией, и я с этим полностью согласен", — добавил Дэвид Петреус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики из Института изучения войны считают, что Путин хочет договариваться с Западом. Цель таких действий – убедить украинских партнеров предать Украину в войне. Поэтому российский президент ожидает определенный сигнал от Запада, свидетельствующий о готовности начать мирные переговоры по окончании войны без участия Украины.

Также "Комментарии" писали о координаторе Совета нацбезопасности США Джоне Кирби, который выступил в Белом доме и рассказал , есть ли факты хищения военной помощи со стороны украинской армии и другие нарушения. По словам американского представителя, в Украине не выявили никаких признаков масштабной коррупции по поводу помощи от США.



