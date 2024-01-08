Эксдиректор ЦРУ назвал следующие страны, с которыми Россия хочет начать войну

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Slava Kot
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус сделал предупреждение, что в случае поражения Украины Россия продолжит свои агрессивные действия на другие страны. По мнению американского генерала, первая страна в списке Путина – Молдова.
Экс-директор ЦРУ Девид Петреус. Фото из открытых источников
Во время разговора на телеканале CNN Дэвид Петреус заявил, что в случае победы России в Украине, Путин достигнет своей цели. Однако в таком случае это не будет означать конец войны, а только ее расширение и новые угрозы для других стран.
Таким образом, Петреус объясняет необходимость помогать Украине в борьбе и уменьшении агрессии РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики из Института изучения войны считают, что Путин хочет договариваться с Западом. Цель таких действий – убедить украинских партнеров предать Украину в войне. Поэтому российский президент ожидает определенный сигнал от Запада, свидетельствующий о готовности начать мирные переговоры по окончании войны без участия Украины.
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Ігор
сегодня, 11:59
Це і так було зрозуміло. Вам треба як можна швидше приєднувати молдову до Румунії і брати під парасольку НАТО. Бо Україну профукали і те ж саме насувається на Молдову.