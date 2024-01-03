Как понимать заявление Зеленского о битве за Крым: какой приоритет для Украины в 2024-м году

В новом интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым и битва в Черном море станут в 2024-м приоритетом для нас. Как оцениваете это заявление? Зачем оно было сделано? Каковы перспективы битвы за юг? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Крым. Фото из открытых источников

Без перебивания сухопутного коридора в Крым сценарий деоккупации полуострова маловероятен

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж рассуждает так:

"Зеленский, похоже, говорил о стратегических перспективах. О необходимости отрезать Крымский полуостров от РФ. Уничтожить Керченский мост, большую часть Черноморского флота перебить. И фактически превратить Крым в закрытый регион, в ловушку. Его снабжение тогда будет ограничено, максимально осложнена военная поддержка со стороны России".

Мы же, поясняет генерал, сможем наносить удары по всей вражеской инфраструктуре, проводить сперва оперативные, а потом и стратегические операции на территории полуострова.

Но это лишь часть общего пазла победы, акцентирует Николай Маломуж. По его словам, без подрыва обороноспособности РФ на, как минимум, захваченный ею территориях Запорожской и Херсонской областей (перебивание сухопутного коридора), сценарий деоккупации Крыма маловероятен.

"Всегда будет работать тыл, будут осуществляться попытки перебрасывать в Крым дополнительные силы и средства через оккупированный юг материковой Украины. Всегда будет опасность ракетных ударов со стороны РФ, использования авиации. Так что решать задачу нужно комплексно. Лишая врага возможности отбить удары, которые мы намерены нанести", – отмечает эксперт.

По его мнению, сосредоточиться следует на подрыве обороноспособности россиян, на вынесении их складов, штабов, мест концентрации сил и средств. На проведении стратегических операций на юге нашей страны (Запорожская, Херсонская области – с заходом в Крым).

Улучив момент, можно и там провести ряд удачных контрвыпадов с далеко идущими последствиями", – считает Николай Маломуж. "Не следует забывать и о востоке, где сейчас очень давит враг

Но сейчас, акцентирует он, у нас первоочередная задача – организация эффективной обороны, создание новых укрепрайонов, максимальное уничтожение резервов противника по всем секторам. Уничтожение глубоких тылов – беспилотниками, ракетами как украинского, так и западного вооружения.

"Бить по ВПК на территории РФ, по заводам, по аэродромам, по базам, по логистике, по сосредоточении сил и средств, – уточняет генерал. – А потом уже можно думать о том, как отвоевать Крым. Сверхважно изменение подходов к стратегическим операциям. С усилением роли украинского ВПК, с усилением помощи со стороны союзников, с усилением закупок боеприпасов, военной техники на внешних рынках. Чтоб ВСУ не считали снаряды и ракеты, а имели возможность наносить по противнику массированные удары, уничтожая оккупантов всё более колоссальными темпами. Лишь такой подрыв возможностей вооруженных сил РФ откроет нам хорошие перспективы для стратегических наступательных операций. В том числе на Крымском направлении и по контролю над Черным морем, о чем говорил Зеленский".

Создание угроз для Крыма должно усилить украинскую переговорную позицию

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов обращает внимание, что наша страна вместе с союзниками модифицирует наши военные планы на 2024 год.

"Этому, в том числе, было посвящено последнее в 2023 году заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Конечно, все детали разработанной военной стратегии будут оставаться секретными, но отдельные элементы уже озвучиваются. Украина, в частности, активизирует постройку оборонительных фортификаций по всей линии соприкосновения и по границе с противником. Усиливается оборонно-промышленный комплекс, в том числе производство FPV-дронов", – рассказывает эксперт.

По его мнению, президент Владимир Зеленский правильно выделяет Крым и Черное море как наиболее чувствительные места для российского руководства.

Также Украина развивает собственное производство морских дронов и организует результативные атаки против суден российского флота РФ не может во время войны вводить новые корабли в черноморскую акваторию, так как Турция блокирует их проход через пролив согласно конвенции Монтре. Вследствие ударов украинских сил Россия вынуждена рассматривать перебазирование части флота на базы в Новороссийск и Очамчиру". "Создание угроз для этого направления должно усилить украинскую переговорную позицию, – отмечает Игорь Попов. – Военно-морская база в оккупированном Севастополе является единственным незамерзающим портом, способным обслуживать боевые корабли. Украинская армия получает всё больше дальнобойных систем, способных поражать судна черноморского флота. Последняя успешная операция привела к уничтожению БДК "Новочеркасск"

Для Украины, поясняет эксперт, ослабление российского флота – еще и улучшает безопасность украинских черноморских портов, которые критически важны для морской торговли, в том числе экспорта зерна.

"В 2024 можно ожидать ударов дальнобойным оружием по путям снабжения крымской группировки: как по Керченскому мосту, так и по сухопутному коридору через оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Также вероятно будут продолжены удары по кораблям черноморского флота. Получение боевых истребителей усилит ударные возможности украинских ВВС, – уверен Игорь Попов. – Проведение наземных операций будет зависеть от получения вооружения от союзников и общей ситуации на фронте. Украина также продолжит свою дипломатическую работу по сохранению позиций иностранных государств относительно непризнания аннексии Крыма. Будут проведены мероприятия в рамках "Формулы мира" и Крымской платформы, цель которых – напомнить миру о принципе территориальной целостности Украины".

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