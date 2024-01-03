Цель Путина не только Авдеевка: оккупанты усилили атаки на еще один город Донбасса

Российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском. В частности, пытаются наступать на Часов Яр. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Командующий сухопутными войсками отметил, что продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка.

"Также противник пытается наступать в направлении города Часов Яр", — отметил генерал.

По его словам, неспокойно также на Купянском и Лиманском направлениях. Здесь продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск.

Что касается Лиманского направления, то российские оккупанты после понесенных потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступательных действий.

"В то же время на этом направлении враг активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами", — добавил Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вступила в новый – 2024-й – год под массированные вражеские атаки. Причем, как на земле, так и с воздуха. В новогоднюю ночь Воздушные силы ВСУ уничтожили 87 из 90 "Шахедов". В ночь на 2 января – 35 вражеских дронов из 35. Утром второго дня нового года Украина встретила под грохот взрывов – нас накрыла очередная массированная ракетная атака. Продолжает обсуждаться новый законопроект о мобилизации, которым вскоре вплотную займется Верховная Рада. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своим видением дальнейшего развития ситуации в российско-украинской войне. По крайней мере, на ближайшую перспективу.

Также издание "Комментарии" сообщало — война в Украине: с чем вошли в 2024-й год и что настораживает.



