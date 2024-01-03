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Цель Путина не только Авдеевка: оккупанты усилили атаки на еще один город Донбасса

Россия пытается наступать на Часов Яр

сегодня, 11:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском. В частности, пытаются наступать на Часов Яр. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Цель Путина не только Авдеевка: оккупанты усилили атаки на еще один город Донбасса

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Командующий сухопутными войсками отметил, что продолжаются напряженные бои вблизи населенного пункта Богдановка.

"Также противник пытается наступать в направлении города Часов Яр", — отметил генерал.

По его словам, неспокойно также на Купянском и Лиманском направлениях. Здесь продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск.

Что касается Лиманского направления, то российские оккупанты после понесенных потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступательных действий.

"В то же время на этом направлении враг активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами", — добавил Сырский.

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Источник: https://t.me/osirskiy/517
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