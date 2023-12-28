Война в Украине: с чем входим в 2024-й год и что настораживает

Украина подходит к концу года со сложной ситуацией на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях, где россияне ведут постоянные атаки. По данным Института изучения войны (ISW), оккупационная армия имеет также определенные успехи в Запорожской области, в районе Работино. И это, отмечают американские аналитики, подтверждает оценку ISW, что нынешняя позиционная война не является стабильным тупиком. Текущий баланс может быть изменен в любую сторону решениями, принятыми на Западе или в РФ, а ограниченные российские достижения могут стать значительными, особенно если Запад прекратит военную помощь Украине. В свою очередь, издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что Администрация Байдена меняет стратегию по Украине, предлагая Киеву сосредотачиваться на обороне, а не на идее о выходе на границы 1991 года. С какими ожиданиями входим в 2024-й? Как и почему может видоизмениться война, так ли всё мрачно, как рисуют некоторые западные медиа? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Ситуация сложная, но контролируемая

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок поделился таким комментарием:

"Я бы меньше обращал внимания на те или иные пугающие заголовки в зарубежных медиа, а больше вникал в суть текстов. Плюс – важно понимать, что российская пропагандистская машина мощно работает с зарубежной прессой. В том числе, формируя там некие пессимистические настроения касательно вероятности победы Украины. С прицелом, кстати, на украинцев, потому что у нас много ретранслируется зарубежных материалов. И каждый видит в них то, что хочет. И, если в голове посеяна "зрада", то во всём и будет видеть "зраду". Не зря в корень. Не видя общей картины".

По мнению эксперта, цель РФ понятна – посеять неверие. У нас – в свои силы и партнеров. У партнеров – в нас.

"Никто не говорит, что нет трудностей. Они есть. И об этом открыто говорят и в США, и в ЕС. Но тот же политический кризис в Конгрессе США (касательно блокирования принятия законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню), проблема с выделением 50 млрд евро для Украины от ЕС (заблокировано Венгрией) могут позитивно для нас разрешиться в начале следующего года. Орбан уже получил предупреждение, что Венгрию могут лишить права голоса, если он продолжит блокировать помощь Украине. У демократов и республиканцев есть шанс договориться. Кроме того, имеем инициативу "Большой семерки" о конфискации замороженных активов (и государственных, и частных) россиян – с передачей их Украине. Также проговаривается выделение нам средств из Европейского стабилизационного фонда, ряд других проектов", – отмечает Валерий Клочок.

Видно, продолжает он, что Запад ищет новые пути, способы поддержки Украины. Помощь точно будет продолжена, считает эксперт. Но не как в 2022-м, когда основную роль тут играли США.

"Европейцы тоже должны больше делать для отражения российской агрессии против Украины. Потому что это вопрос и их безопасности", – поясняет Валерий Клочок.

Так что, отмечает он, следует смотреть на происходящее в комплексе. В том числе на то, как у нас растет производство военной техники (а оно растет). Как всё чаще украинские беспилотники долетают на территорию РФ, как то и дело поражаются те или иные объекты на территории временно оккупированного Крыма.

"Да, фронт пребывает в движении. Да, сейчас больше давит враг. Но речь не о продвижении на сотни, даже десятки км. Мы делаем выводы, учимся на ошибках. Об этом – тот же законопроект о более эффективной мобилизации. Об этом – наращивание мощи собственного ВПК. Об этом и наращивание темпов работы ВПК в странах-партнерах, которые тоже учатся. Ситуация сложная, но контролируемая, – акцентирует Валерий Клочок. – Я уверен, что процессы, которые происходят в стране-агрессоре, касательно мобилизации ее ресурсов – и человеческих, и экономических, и в смысле военной техники и боеприпасов ради продолжения войны – могут быть резко свернуты. В силу разных обстоятельств (ситуация на фронте, усиление санкционной политики, внутренние социально-экономические проблемы, которые нарастают). И к этому всё идет".

Армии нужны модернизация, новые подходы, преимущество над противников хотя бы в беспилотниках

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что в 2024 год мы входим с четким понимаем, что враг намного сильнее, чем мы думали ранее.

"Нам не хватало этого понимания в 2023-м. К сожалению, за счет огромных потерь в живой силе и технике наше общество протрезвело. И поняло, что враг превосходит (в количественном плане) нас во всем. Кроме желания биться. Потому сейчас наше государство пытается делать ставку на собственное производство вооружений и боеприпасов (то, о чем я говорил уже давно). Мы пытаемся снова консолидировать международную поддержку вокруг Украины", – отмечает эксперт.

Он предупреждает, что нас ожидает очень сложный год. И без новых серьезных решений мы вряд ли сумеем удержать врага даже на тех рубежах, которые есть сейчас.

"Армии нужны модернизация, новые подходы, преимущество над противников хотя бы в беспилотниках. Без этого нам придется отступать, – прогнозирует Николай Мельник. – Я не согласен с теми, кто считает, что мы заходим в ситуацию Первой мировой, когда фронт практически не двигался. У россиян есть необходимые ресурсы, чтоб продвигаться. А у нас, к сожалению, нет даже достаточно мощно выстроенных вторых линий обороны".

Пессимистические ожидания от 2024 года

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович признался, что смотрит на 2024-й с пессимизмом.

прошедшая 19 декабря, а также брифинг главкома Залужного 26 декабря (после внесения Кабмином в Раду законопроекта о мобилизации ). Зеленский считает, что нам нужно достигать возврата к границам 1991 года. Если это считать перспективой лет 50-ти – возможно. Но в ближайшее время эта цель явно неосуществима. Исходя из нашей экономики, наших сил и средств, наших отношений с Западным миром. А, если снова и снова озвучивать неосуществимые цели, Запад просто перестанет нам помогать. Потому что руководство нашей страны хочет достигнуть недосягаемого. По крайней мере – в обозримом будущем", – поясняет эксперт. "У нас были два события которые подвели итоги уходящего года и подготовили к тому, чего ждать от грядущего. Это большая пресс-конференция президента Зеленского

В брифинге Залужного его также насторожил ряд моментов.

"Не было сказано, какие именно вооружения нам нужны сейчас. А на фронте – не только снарядный голод, но и голод практически по всем позициям. При этом Минобороны почему-то не заказывает в достаточном количестве на внутреннем рынке то, что могло бы заказать, – отмечает Павел Себастьянович. – Также Залужный не продемонстрировал понимания, как нам достичь победы. Лично я никакой даже примерной стратегии от него не услышал. Еще он четко не ответил на вопрос – как идет подготовка людей, которых забирают в армию. Кто их экипирует и так далее… Как по мне доктрина должна быть простая – уничтожить всех россиян и их приспешников с оружием на всех оккупированных территориях. На это должна быть направлена вся наша экономика, помощь наших партнеров, усилия по мобилизации. Нужно производить огромное количество вооружений, боеприпасов. Внятных шагов в данном направлении, увы, я не видел и не вижу. Отсюда и пессимистические ожидания от года грядущего".

Читайте также на портале "Комментарии" — финансово-экономические итоги 2023 года: с каким прогнозом Украина входит в 2024-й.



