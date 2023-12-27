Сырский заявил о сложной ситуации на четырех направлениях: где россияне ведут наступательные действия

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной ситуации на востоке Украины. По его словам, россияне продолжают вести интенсивные наступательные действия на четырех направлениях фронта.



Генерал Александр Сырский о сложной ситуации на фронте. Фото из открытых источников

Генерал Александр Сырский рассказал, что россияне продолжают наращивать свои силы посредством перемещения подразделений по другим направлениям и ведут постоянные атаки.

"Враг продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях", — пишет Сырский в Telegram .

По словам командующего Сухопутными войсками, российские силы применяют постоянные штурмы, чтобы оккупировать украинские поселения и продолжить наступление на другие территории.

"На Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска", — объясняет тактику россиян Сырский и указывает подобные движения сил РФ на Лиманском и Северском направлениях.

Александр Сырский указывает, что во всех направлениях российская армия активно использует бронированную технику, дроны-камикадзе и наносит артиллерийские удары.



Активные действия россиян также подтверждает командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, россияне в наступлении используют большое количество бронированной техники, однако ВСУ уничтожает около 60% из нее.

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