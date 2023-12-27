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Сырский заявил о сложной ситуации на четырех направлениях: где россияне ведут наступательные действия

Россияне применяют бронированную технику, дроны-камикадзе, наносят артиллерийские удары и переходят к наступлению на нескольких направлениях фронта.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной ситуации на востоке Украины. По его словам, россияне продолжают вести интенсивные наступательные действия на четырех направлениях фронта.

Сырский заявил о сложной ситуации на четырех направлениях: где россияне ведут наступательные действия

Генерал Александр Сырский о сложной ситуации на фронте. Фото из открытых источников

Генерал Александр Сырский рассказал, что россияне продолжают наращивать свои силы посредством перемещения подразделений по другим направлениям и ведут постоянные атаки.

"Враг продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях", — пишет Сырский в Telegram.

По словам командующего Сухопутными войсками, российские силы применяют постоянные штурмы, чтобы оккупировать украинские поселения и продолжить наступление на другие территории.

"На Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска", — объясняет тактику россиян Сырский и указывает подобные движения сил РФ на Лиманском и Северском направлениях.

Александр Сырский указывает, что во всех направлениях российская армия активно использует бронированную технику, дроны-камикадзе и наносит артиллерийские удары.

Активные действия россиян также подтверждает командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, россияне в наступлении используют большое количество бронированной техники, однако ВСУ уничтожает около 60% из нее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, нужно ли украинцам быть готовыми относительно возможной российской агрессии во время новогодних праздников.

Также "Комментарии" писали об украинском военном, который назвал методы, что могут сдержать российские силы в боях под Авдеевкой.



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Источник: https://t.me/osirskiy/512
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сегодня, 12:43

То що синку, допоміг тобі юдейський Бог? Навіть з томосом Порошенка-Наріка і рейдерством у старого Філарета. То чому ти 1026 років фанатієш кланяючись чужому Богу? Досі не второпав, що Бог обрізаного народу на стороні росіян? Весело рэготалы, коли на річці Почайна палили зображення рідних богів. Подивіться, мовчать зраджені боги, а народ буде хрещений "вогнем і мечем". Так обрізали щасливе майбутнє нації. Обрізана військова вдача!


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