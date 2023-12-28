В США ответили, действительно ли РФ вернула позиции на Запорожье, захваченные ВСУ летом

Российские оккупационные войска продвинулись на западе Запорожской области и отбили позиции, которые украинские войска захватили во время контрнаступления летом 2023 года. Вероятно, это случилось после того, как украинские войска отошли на более пригодные для обороны позиции вблизи Роботино на зиму. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание на геолокационные кадры, опубликованные 14 и 27 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западу от Вербового (9 км к востоку от Роботино).

По оценкам ISW, захват украинскими войсками соседних позиций в августе 2023 года был тактически важным, поскольку мог позволить украинским войскам начать операцию мимо самых плотных российских минных полей и последующих российских оборонительных сооружений.

Но эксперты ISW не считают, что возвращение этих позиций российскими войсками является особенно важным на данный момент.

В то же время командующий украинской Таврической группы войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил в интервью BBC, опубликованном 27 декабря, что российское руководство хочет как минимум захватить Авдеевку, но имеет более амбициозную цель — захватить всю Донецкую и Луганскую области и вернуть территорию, которую российские войска потеряли в Запорожской области во время украинского контрнаступления.

Продвижение российских войск на западе Запорожской области, тем не менее, подтверждает оценку ISW, что нынешняя позиционная война в Украине не является стабильным тупиком, поскольку текущий баланс может быть изменен в любую сторону решениями, принятыми на Западе или в России, и ограниченные российские достижения могут стать значительными, особенно если Запад прекратит военную помощь Украине.

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