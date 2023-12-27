Прогноз для Украины на 2024 год: ключевые внутренние и внешние вызовы

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, поздравляя на этой неделе украинцев с Рождеством, подчеркнул, что "кремлевский террористически-оккупационный режим никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению нашей государственности, наших традиций и идентичности". И спрогнозировал, что 2024-й станет годом продолжения борьбы, героизма и мужества украинских защитников. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверяет, что в новом году украинская армия будет действовать более эффективно, так как проведет содержательный анализ проблем, которые были у нас в 2022 и в 2023 годах. Между тем, западные медиа пестрят мрачными для Украины прогнозами. Своим видением ситуации для нашей страны в 2024-м с порталом "Комментарии" продолжают делиться украинские эксперты.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В разы следует увеличить коммуникацию власти и общества

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова рассуждает так:

Уже понятно, что одна из ключевых задач – усиление мобилизации вокруг законопроекта о новых подходах к которой сейчас столько шума Нужно наладить диалог между властью и обществом, чтобы последнее не обесценивало военные достижения, понимало важность максимально помогать Силам обороны, в том числе становясь их частью. Должны быть четкие гарантии для военнослужащих, обеспечение всем необходимым тех, кто призывается, тех, кто возвращается с фронта". "Прогнозы в условиях войны, когда ситуация динамична, дело неблагодарное. Но можно говорить о целях, которые важны для Украины в 2024-м.

Александра Решмедилова акцентирует, что в разы следует увеличить коммуникацию власти и общества. Пояснять те или иные моменты резонансного законопроекта. Искать консенсус, видоизменяя наиболее неприемлемые гражданами предложения. Разъясняя, почему те или иные пункты – обязательны.

А вот в РФ, в США, в ряде стран Европы – выборы в 2024-м точно будут. И это также может отозваться на российско-украинской войне, на эскалации, на поддержке партнерами нашей страны. Вселяет оптимизм, что страны Запада, Япония, другие наши партнеры ищут пути предоставления такой помощи, даже несмотря на определенные сбои в этих процессах Надеемся, 2024-й не станет тут годом разочарований, а скорее – приятных неожиданностей, дополнительных факторов стабильности (в ракурсе поддержки Украины) и так далее. Есть сигналы, что уже в январе-феврале может быть решен в позитивном для нас ключе вопрос выделения многомиллиардной помощи как со стороны США, так и со стороны Евросоюза". "На этом фоне могут обостриться внутриполитические процессы, – прогнозирует аналитик. – Мы так до конца и не знаем, будут выборы или нет, хоть власть уверяет, что во время войны их точно не будет

Крайне важно, продолжает Александра Решмедилова, полное разблокирование украино-польской границы, разработка новых правил торговли Украины с ЕС.

обойдут Украину и ее партнеров стороной. Наша главная задача – спокойно воспринимать те или иные вызовы, сплоченно отвечать на них, шаг за шагом приближать стойкий и справедливый мир". "Нам необходимо максимально быстро и эффективно решить этот кейс. Нормальное функционирование коридоров на границе — это об укреплении нашей экономики, о нормальной логистике для фронта и так далее. Следует обязательно найти решение. Чтоб Украины была менее экономически зависима от зарубежных партнеров. Есть надежды, что экономико-дипломатический фронт активизируется с позитивными для нас подвижками в январе на полях форума в Давосе, – отмечает эксперт. – Также надеюсь, что в 2024-й стихийные бедствия и техногенные катастрофы (в том числе рукотворные, как с подрывом Каховской ГЭС ),

2024-й будет годом большой политической турбулентности

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин акцентирует, что 2024-й с точки зрения ситуации на фронте будет другим, чем год уходящий.

о чем открыто говорит и высшее политическое руководство, и высшее военное. Хоть нельзя исключать и попыток нового наступления ВСУ, которые просто не афишируются", – считает эксперт. "Украина переходит к оборонному режиму

Также 2024-й будет годом большой политической турбулентности, прогнозирует он. Тут и вызовы, связанные с выборами в Европейский парламент летом-2024, и с выборами президента США (ноябрь). Эти процессы еще не идут на полную, а мы уже имеем проблемы с выделением финансовой помощи как со стороны США, так и со стороны ЕС. И есть вопросы, сохранится ли она на уровне 2022-го и первой половины 2023-го.

"К сожалению, важные решения задерживаются, – констатирует Алексей Якубин. – Скорее всего, Штаты выделят нам более 60 млрд долларов, которые давно предлагал выделить Белый дом, но блокировал американский парламент. Однако это, думается, будет последний пакет такой помощи до президентских выборов. Стоит понимать, что в целом Запад, похоже, пересматривает свою стратегию по отношению к российско-украинской войне, к тому, как вести себя с РФ далее. Всё чаще звучат мнения, что военным способом ситуацию не решить, что нужно искать пространство для переговоров. И возможно обсуждать новую архитектуру безопасности, по крайней мере, в нашем регионе".

Если говорить о внутренних вызовах в Украине, то ситуация с резонансным проектом о нововведениях в ракурсе мобилизации может породить непредсказуемые последствия, предполагает политолог. По его словам, то, что предлагается сейчас, уже вызывало остро критическую реакцию в обществе. И это демонстрирует, что власть, которая отложила выборы (и парламентские, и президентские), столкнется с вызовами касательно собственной легитимности, предупреждает Алексей Якубин. В особенности, если законопроект будет принят в том виде, в каком сейчас подан в парламент. С массовыми ограничениями прав гражданского населения.

"При таком раскладе высока вероятность отчуждения массы граждан от государства, падения поддержки продолжения боевых действий, резкого обвала рейтингов тех, кто причастен к разработке и принятию подобного проекта закона. Если высшее военно-политическое руководство не перейдет в контексте мобилизации от принципа кнута к принципу пряника, это станет огромным вызовом для всей Украины. Особенно в условиях войны и отложенных выборов", – резюмирует эксперт.

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