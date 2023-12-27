Сколько Россия еще способна вести войну в таком темпе, как сейчас: будет ли новое наступление ВСУ

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Кравцев Сергей
Война в Украине затягивается. Как в Киеве, так и Москве заявляют, что не готовы отказываться от своих целей и готовы воевать до победного конца сколько потребуется. Действительно ли запас прочности двух сторон еще очень большой? Кто может блефовать в данной ситуации? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Генерал-майор запаса СБУ, военный и общественный деятель Виктор Ягун в эфире телеканала "Эспресо" заявил, что в Кремле хорошо понимают, что 2024 год – это последний год, когда РФ еще способна проводить военные действия в том темпе, которые мы сейчас видим.
По его словам, путинский режим посылает месседжи, что готов общаться, но есть нюанс, который заключается в том, что россияне готовы общаться с Западом. Они готовы к переговорам с США, с НАТО, с Брюсселем, с кем угодно, но только не с Украиной.
Военный эксперт Олег Жданов в интервью для "24 канала" заявил, что ВСУ способны очень серьезно испортить настроение россиянам в 2024-м году, кардинально спутав карты.
По прогнозу экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, прорыв не произошел из-за того, что оружие и техника, о которой просила Украина, поступали со значительными задержками. Он говорит, было глупо ожидать большого украинского прорыва 2023 года, потому что "мы не вооружили Украину, чтобы совершить этот прорыв".
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