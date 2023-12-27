Сколько Россия еще способна вести войну в таком темпе, как сейчас: будет ли новое наступление ВСУ

Война в Украине затягивается. Как в Киеве, так и Москве заявляют, что не готовы отказываться от своих целей и готовы воевать до победного конца сколько потребуется. Действительно ли запас прочности двух сторон еще очень большой? Кто может блефовать в данной ситуации? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

2025 год для россиян критический

Генерал-майор запаса СБУ, военный и общественный деятель Виктор Ягун в эфире телеканала "Эспресо" заявил, что в Кремле хорошо понимают, что 2024 год – это последний год, когда РФ еще способна проводить военные действия в том темпе, которые мы сейчас видим.

"Россия еще способна мобилизовать определенную категорию людей, способна еще использовать те остатки техники, которые есть. Россияне еще финансово способны что-то проводить, но 2025 год для них критический. И они не хотят входить в тот критический год без осознания того, что имеют шансы остановить войну, о чем-то договориться и получить условную передышку", — высказался Ягун.

По его словам, путинский режим посылает месседжи, что готов общаться, но есть нюанс, который заключается в том, что россияне готовы общаться с Западом. Они готовы к переговорам с США, с НАТО, с Брюсселем, с кем угодно, но только не с Украиной.

"Концепция россиян простая: Украина ничего не решает, давайте мы поговорим с вами и решим судьбу Украины, поделим ее пополам и забудем этот конфликт. Сознательные западные политики на это не пойдут, но есть определенный политический круг, который это продвигает. Потому что каждая война заканчивается переговорами", – отметил Ягун.

Будут ли большие наступательные операции – решит Запад

Военный эксперт Олег Жданов в интервью для "24 канала" заявил, что ВСУ способны очень серьезно испортить настроение россиянам в 2024-м году, кардинально спутав карты.

"Возобновление больших наступательных действий будет зависеть от того, насколько быстро западные партнеры смогут перевооружить и предоставить необходимое количество техники Силам обороны Украины. То, что ее нужно предоставлять в больших объемах и быстрее, чем в прошлом году — такое понимание на Западе уже учитывает заявления европейских". и американских политиков", – считает Жданов.

По прогнозу экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, прорыв не произошел из-за того, что оружие и техника, о которой просила Украина, поступали со значительными задержками. Он говорит, было глупо ожидать большого украинского прорыва 2023 года, потому что "мы не вооружили Украину, чтобы совершить этот прорыв".

"На нашу перспективу нужно опираться на срок до полугода – где-то конец весны – начало лета, возможно, мы будем готовы к проведению масштабной наступательной операции хотя бы в пределах одного – двух оперативных направлений, которые повлияют на общую ситуацию по линии фронта", – отметил Олег Жданов.

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