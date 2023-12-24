Путин готовится напасть на Европу: какая вероятность такого сценария и почему об этом говорят

Российский диктатор Владимир Путин может атаковать европейские страны в конце 2024 года или в начале 2025-го, когда США из-за ноябрьских президентских выборов останутся на какое-то время "без лидера" (новый глава государства вступит в права лишь в январе 2025-го). Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на одно из европейских исследований. Действительно ли Путин может решиться напасть на Европу? В плюс или в минус Украине подобного рода статьи? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Такой сценарий, как приводит Bild, выглядит маловероятным

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает маловероятным российскую атаку на страны ЕС и НАТО.

"Аргумент, что лучшее время для нападения на Европу – "пока США без лидера" никогда не работал и не работает. Политическая система в Штатах работает иначе. Во время переходного периода, до инаугурации нового президента, Администрация остается на месте и выполняет свои функции в полном объеме", – поясняет эксперт.

К тому же, продолжает он, решения в НАТО принимают не США, а все представители блока. И в случае нападения на одного из членов НАТО, реакция Альянса – что при Байдене, что при другом главе Белого дома – будет одинаковой.

"Потому такой сценарий, как приводит Bild, выглядит маловероятным. У России нет для такого нападения необходимых ресурсов. Да и нет смысла ей совершать подобное, пока она продолжает воевать с Украиной, испытывая здесь немалые проблемы", – заключает Илия Куса.

Путин рассчитывает на то, что Старая Европа, несмотря на 5-й пункт устава НАТО, найдет повод не вступать в борьбу

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко считает, что Bild описал абсолютно реальный вариант развития событий.

"Мы видим неадекватное поведение, прежде всего, части республиканского ядра в американской политике, фактор Трампа, затягивание решений, жизненно важных не только для Украины, но и для НАТО. Оценив это, Путин мог созреть для атаки на Европу. Его мало что сдерживает с точки зрения атаки на кого-то из членов Альянса. Понятно, что это не будут удары по Берлину или Парижу. Но цели вполне ясны, сами россияне их не раз называли. Это страны Балтии, Польша. Вполне возможно – Финляндия и Норвегия", – отмечает эксперт.

По его мнению, Путин рассчитывает на то, что Старая Европа, несмотря на 5-й пункт устава НАТО (когда нападение на одного члена блок считается нападением на весь блок), найдет повод не вступать в борьбу. А Штаты утонут в дебатах между республиканцами и демократами. Если же изберут Трампа, то Кремль и вовсе на коне, констатирует Андрей Сенченко.

Ситуация очень опасная, предупреждает он. И мир подошел к этой черте именно вялости Запада, уверен эксперт.

"Очевидно необходимые решения для эффективно отражения российской агрессии против Украины затягивались на месяцы, а то и на год-полтора. Не говоря уж о непринятых решениях, фактически отсутствующей реакции на агрессию РФ против Грузии в 2008-м (с оккупацией части ее территории), на аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса в 2014-м. Запад всегда находил какие-то оправдания, чтоб не вступать в мощную конфронтацию с РФ. И есть опасения, что такие же оправдания там начнут искать, когда российские танки попытаются войти в Вильнюс, Ригу, Талин или Варшаву", – признался Андрей Сенченко.

Он считает, что для принятия жестких и правильных решений, осталось не так много времени. И самые верные решения тут – максимально усиливать Украину, акцентирует эксперт.

Но речь всего о 18 боевых самолетах. Тогда как нам их нужны сотни, – поясняет Андрей Сенченко. – Растягивать помощь – это играть на руку Путину. Давно перезрел вопрос передачи Украине арестованных российских активов. Сейчас тема актуализировалась Но важно предпринимать соответствующие шаг как можно быстрее. Каждый день, когда Запад демонстрирует вялость в принятии решений, это убеждает Путина не включать заднюю, а двигаться вперед, причем, не только в Украине". "Безусловно, нужно обойти попытки (и порой, увы, успешные) венгерского премьера Орбана ветировать важные для Украины и ЕС в целом решения. Нужно быстрее договариваться в Конгрессе США, выделять помощь Украине и Израилю. Следует перестать "шататься" в части передачи нам натовских истребителей F-16. К счастью, тут уже есть подвижки – и мы можем их получить даже до конца текущего года

Россия далеко не всегда поступает рационально

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:

"Мы помним карты возможных направлений нанесения ударов по Украине, которые публиковались Bild до широкомасштабного российского вторжения. И как все мы с них смеялись, считая, что это нереально. А русские напали именно по тем сценариям, которые приводило немецкое издание. Поэтому я бы не исключала теперь и вероятность нападения РФ на Европу, о чем пишет Bild сейчас".

Следует понимать, поясняет эксперт, что Россия далеко не всегда поступает рационально. Чаще это невыгодные ей же, неэффективные действия. Понимая, что результат точно будет негативным, Путин всё равно в это влезает.

увеличиться эскалация в Украине. По причине того, что Кремль сможет, наконец, пойти на более глобальную мобилизацию", – отмечает Татьяна Попова. "Так что ничего исключать нельзя, включая нападения РФ на одну из стран НАТО. Хоть, скорее, мне кажется, что после очередных выборов Путина ( в марте

Что касается Европы, то эскалация там, по ее мнению, будет носить скорее гибридный характер. Митинги, спонсируемые Россией, возможно, даже мятежи. Кроме того, РФ может "поджечь" те же Балканы. Направить еще больше беженцев в Европу, побомбив какие-то города на Ближнем Востоке или в Африке.

будут базироваться в соседних с нами европейских странах, то РФ будет вправе нанести по ним удар. Такого исключать нельзя. Хоть скорее вероятны диверсии или теракт, чем прямые удары ракетами. И такое может быть уже в первой половине 2024-го", – предупреждает эксперт. "Российские Z-паблики распространяют мнения политиков (пусть и не первого эшелона), которые говорят о том, что если F-16, предназначенные для Украины

И, конечно, отмечает она, РФ воспользуется (уже пользуется) предвыборным обострением в США. Максимально раскачивая ситуацию с целью задержки помощи Украине.

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