В США ответили, действительно ли Украина может получить первую партию F-16 до конца этого года

Первая партия западных истребителей F-16 может поступить в Украину от партнеров примерно в течение недели, то есть, еще до конца 2023 года. Как передает портал "Комментарии", таким оптимистическим прогнозом в своем обзоре поделились аналитики Института изучения войны (ISW).

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

В отчете указывается, что в пятницу, 22 декабря, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что правительство страны подготовит первые 18 истребителей F-16 для доставки в Украину.

Аналитики обращают внимание, что, хотя глава нидерландского правительства и не раскрывал конкретные сроки, когда самолеты могут быть переданы Украине, в эстонском стратегическом документе речь шла о периоде до конца текущего года.

"Хотя Рютте не подтвердил сроки поставки F-16, недавно в стратегическом документе Министерства обороны Эстонии было отмечено, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 Украине "до конца года (2023)", — говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. Об этом у себя в Twitter (X) сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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