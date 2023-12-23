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В США ответили, действительно ли Украина может получить первую партию F-16 до конца этого года

Аналитики ISW считают, что Украина может получить первую партию F-16 до конца этого года

сегодня, 08:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Первая партия западных истребителей F-16 может поступить в Украину от партнеров примерно в течение недели, то есть, еще до конца 2023 года. Как передает портал "Комментарии", таким оптимистическим прогнозом в своем обзоре поделились аналитики Института изучения войны (ISW).

В США ответили, действительно ли Украина может получить первую партию F-16 до конца этого года

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

В отчете указывается, что в пятницу, 22 декабря, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что правительство страны подготовит первые 18 истребителей F-16 для доставки в Украину.

Аналитики обращают внимание, что, хотя глава нидерландского правительства и не раскрывал конкретные сроки, когда самолеты могут быть переданы Украине, в эстонском стратегическом документе речь шла о периоде до конца текущего года.                                                                          

"Хотя Рютте не подтвердил сроки поставки F-16, недавно в стратегическом документе Министерства обороны Эстонии было отмечено, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 Украине "до конца года (2023)", — говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. Об этом у себя в Twitter (X) сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему Запад рисует мрачные прогнозы для Украины: что вскоре ждать от России.

Ранее "Комментарии" писали – что происходит на дипломатическом и военном фронтах: к чему готовиться Украине.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-22-2023
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