Первые 18 истребителей F-16 вскоре будут в Украине: у Рютте состоялся разговор с Зеленским

Правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter (X) сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Глава правительства Нидерландов подтвердил, что утром он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Среди основных вопросов было решение Евросовета начать переговоры по интеграции Украины в Европейский союз.

"Я поражен прогрессом, достигнутым Украиной, и Нидерланды готовы помогать Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления", — заявил премьер и добавил, что Амстердам приложит все усилия, чтобы достичь договоренности о финансовой поддержке Украины со стороны ЕС во время заседания в феврале 2024 года.

В том же числе Рютте сообщил президенту о решении правительства Нидерландов по подготовке первых истребителей F-16 для передачи Украине.

"Кроме разрешения на экспорт, для того, чтобы поставка состоялась, необходимо выполнить ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре. Это решение подтверждает неизменную приверженность Нидерландов предоставлению Украине поддержки, необходимой для реагирования на продолжающуюся российскую агрессию", — подчеркнул Рютте.

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