Первые 18 истребителей F-16 вскоре будут в Украине: у Рютте состоялся разговор с Зеленским

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Кравцев Сергей
Правительство Нидерландов приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter (X) сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Глава правительства Нидерландов подтвердил, что утром он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Среди основных вопросов было решение Евросовета начать переговоры по интеграции Украины в Европейский союз.
В том же числе Рютте сообщил президенту о решении правительства Нидерландов по подготовке первых истребителей F-16 для передачи Украине.
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