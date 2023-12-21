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Что не так с F-16, которые передадут Украине: ответ Игната

Юрий Игнат заявил. что F-16, которые передадут Украине, нужно будет модернизировать

сегодня, 16:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина ожидает, что западные партнеры сдержат свое обещание и передадут Украине самолеты F-16. Однако, уже сейчас можно утверждать, что те истребители, которые получит Киев, будут нуждаться в определенной модернизации, чтобы соответствовать возможностям российской авиации. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Что не так с F-16, которые передадут Украине: ответ Игната

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Надо эти самолеты будет модернизировать, потому что мы противостоим серьезной "машине". Российская авиация – это около 1,5 тысяч боевых самолетов, которые есть в составе РФ... Таким образом они имеют технологические самолеты Су-35 Су-34. Нужно, чтобы F-16 не уступал по параметрам", – сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что Россия обычно использует против Украины не всю свою армаду, однако самолеты оккупантов технологически более развиты. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в Бельгии ответили, планируют ли передать Украине самолеты F-16: сколько придется ждать.

Также издание "Комментарии" сообщало — генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что западные истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине самостоятельно. Они должны использоваться комплексно – вместе с HIMARS, ракетами, и другими системами ПВО. Пока этого не будет, вряд ли стоит говорить о кардинальном переломе войны в пользу украинцев.

Ранее "Комментарии" писали — для того, чтобы не только отражать российскую агрессию и эффективно наступать украинской армии сейчас нужны даже не столько западные самолеты F-16, сколько большое количество боеприпасов. В частности, это касается дальнобойных ракет. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.




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