В Бельгии ответили, планируют ли передать Украине самолеты F-16: сколько придется ждать

Бельгия планирует передать Украине самолеты F-16 в 2025 году. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует Министерство обороны Украины, раскрыв результаты встречи главы ведомства Рустема Умерова и министра обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году", — подчеркнуто в сообщении.

Как отмечается, предметом обсуждения была передача Украине истребителей F-16 и подготовка пилотов, а также поставка необходимого оборудования.

По словам Умерова, сейчас необходимо начать процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16.

Сообщается, что стороны обсудили также возможность принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украине в начале следующего года.

В Минобороны обращают внимание, что общий объем технической помощи от Королевства Бельгия для Сил обороны Украины составляет более 320 миллионов евро.

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Также издание "Комментарии" сообщало – для того, чтобы не только отражать российскую агрессию и эффективно наступать украинской армии сейчас нужны даже не столько западные самолеты F-16, сколько большое количество боеприпасов. В частности, это касается дальнобойных ракет. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.



