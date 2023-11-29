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Смогут ли F-16 кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине: ответ Столтенберга

Йенс Столтенберг считает, что Украине мало просто получить F-16, чтобы кардинально изменить ситуацию на поле боя

сегодня, 14:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Западные истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине самостоятельно. Они должны использоваться комплексно – вместе с HIMARS, ракетами, и другими системами ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции в Брюсселе рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Смогут ли F-16 кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине: ответ Столтенберга

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Мы должны понимать, что нет никакой системы, которая бы фундаментально изменила ситуацию на поле боя. Должно работать много разных вещей, надо разные умения, надо сотрудничать, чтобы что-то изменилось. И мы должны настроиться на тяжелое сражение", — отметил генсек НАТО, упомянув наряду с F-16, и о HIMARS, и о ракетах, и о системах ПВО.


Йенс Столтенберг подчеркнул, что "нет чего-то конкретного, чтобы смогло изменить ситуацию на поле боя".

При этом генсек НАТО затруднился назвать конкретное время, когда именно произойдет передача самолетов, потому что "надо тренировать пилотов и это собственно происходит в Румынии" и "Америка тоже дала разрешение, чтобы члены-страны НАТО предоставили Украине эти истребители".

По словам Йенса Столтенберга, очень важно отметить, что F-16 привнесут определенные изменения. В частности, они усилят мощь Украины, чтобы увеличить потери российской армии, а также укрепят и противовоздушную оборону Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украине нужно готовиться к усилению боевых действий и ракетных атак РФ. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также издание "Комментарии" сообщало – Столтенберг назвал лучший способ мирного решения войны в Украине.




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Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_67375.htm
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