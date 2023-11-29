Смогут ли F-16 кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине: ответ Столтенберга

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Кравцев Сергей
Западные истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине самостоятельно. Они должны использоваться комплексно – вместе с HIMARS, ракетами, и другими системами ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции в Брюсселе рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Йенс Столтенберг подчеркнул, что "нет чего-то конкретного, чтобы смогло изменить ситуацию на поле боя".
При этом генсек НАТО затруднился назвать конкретное время, когда именно произойдет передача самолетов, потому что "надо тренировать пилотов и это собственно происходит в Румынии" и "Америка тоже дала разрешение, чтобы члены-страны НАТО предоставили Украине эти истребители".
По словам Йенса Столтенберга, очень важно отметить, что F-16 привнесут определенные изменения. В частности, они усилят мощь Украины, чтобы увеличить потери российской армии, а также укрепят и противовоздушную оборону Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украине нужно готовиться к усилению боевых действий и ракетных атак РФ. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Также издание "Комментарии" сообщало – Столтенберг назвал лучший способ мирного решения войны в Украине.
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