Смогут ли F-16 кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине: ответ Столтенберга

Западные истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине самостоятельно. Они должны использоваться комплексно – вместе с HIMARS, ракетами, и другими системами ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции в Брюсселе рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Мы должны понимать, что нет никакой системы, которая бы фундаментально изменила ситуацию на поле боя. Должно работать много разных вещей, надо разные умения, надо сотрудничать, чтобы что-то изменилось. И мы должны настроиться на тяжелое сражение", — отметил генсек НАТО, упомянув наряду с F-16, и о HIMARS, и о ракетах, и о системах ПВО.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что "нет чего-то конкретного, чтобы смогло изменить ситуацию на поле боя".

При этом генсек НАТО затруднился назвать конкретное время, когда именно произойдет передача самолетов, потому что "надо тренировать пилотов и это собственно происходит в Румынии" и "Америка тоже дала разрешение, чтобы члены-страны НАТО предоставили Украине эти истребители".

По словам Йенса Столтенберга, очень важно отметить, что F-16 привнесут определенные изменения. В частности, они усилят мощь Украины, чтобы увеличить потери российской армии, а также укрепят и противовоздушную оборону Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украине нужно готовиться к усилению боевых действий и ракетных атак РФ. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также издание "Комментарии" сообщало – Столтенберг назвал лучший способ мирного решения войны в Украине.



