Война в Украине: Зеленский анонсировал одну из главных битв в 2024 году

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что в 2024 году Крым и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяжести войны. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский завил в интервью The Economist.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Авторы материала отметили, что в интервью Зеленский очень обтекаемо говорил о том, чего может достичь Украина в 2024 году, объясняя это тем, что утечка информации перед контрнаступлением прошлым летом помогла России подготовить свою оборону. При этом президент открыл карты относительно того, что точно прогнозируется большая битва за Крым и связанное с ним сражение в Черном море. Все это в комплексе станет центром тяжести войны.

По словам Зеленского, изоляция оккупированного Крыма и ослабление российского военного потенциала там "чрезвычайно важна для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона".

Президент убежден, что успешная операция стала бы "примером для мира", а также имела бы большой эффект внутри России – потеря центрального элемента кремлевской пропаганды показала бы, что "тысячи российских офицеров погибли только из-за амбиций Путина".

Но Зеленский говорит, что скорость любого успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров. Он попросил предоставить Украине "Taurus" – крылатую ракету немецкого производства дальнего радиуса действия с возможностью взрыва глубоко внутри цели. Это могло бы позволить Украине уничтожить Керченский мост, фактически изолировав Крымский полуостров от России, пишет издание.

"Россия должна знать, что для нас это военный объект", – подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, его ближайшей задачей в сухопутной войне будет "защитить восток, спасти эти очень важные города Украины, восточные и южные, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев", а также защитить критически важную инфраструктуру Украины.

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