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Россияне запустили ракеты по Украине: где слышны взрывы

В Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Харькове и Хмельницком прогремели взрывы

сегодня, 07:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Также было заявлено об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Затем поступило сообщение, что пуски ракет осуществлены. 

Россияне запустили ракеты по Украине: где слышны взрывы

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Начиная с 7 утра начали поступать сообщения о взрывах в разных городах Украины. Сообщалось о мощных взрывах в Харькове.

"Оккупанты наносят удары по Харькову и области. Находитесь в укрытиях!", — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в городе также подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также начали поступать сообщения о взрывах в Днепре и пригороде. За несколько минут до этого Воздушные силы сообщили о пуске "Кинжала" и скоростной цели на Днепр.                                            

Кроме того, о звуках взрывов сообщили в Запорожье. Там прозвучала серия повторных взрывов. 

Также под массированным ракетным обстрелом оказался Кривой Рог. Перед тем Воздушные силы призвали жителей этого города быть в укрытии в связи с пуском "Кинжала" с одного из российских истребителей МиГ-31К. Зафиксирован повторный пуск баллистических ракет из Крыма в направлении Кривого Рога.

Серия взрывов прозвучала в Хмельницком.

"На Хмельнитчине работает ПВО", — сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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