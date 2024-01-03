Может ли ракетный террор со стороны РФ ускорить помощь Украине: о чем говорит реакция союзников

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Кравцев Сергей
Массированные ракетно-дроновые удары, три волны которых Украина пережила с 29 января, вызвали возмущение со стороны наших западных союзников. Россию открыто называют террористом, звучат призывы об усилении помощи нашей стране. Об этом говорили президент США Джо Байден, посол США в Украине Бриджит Бринк. Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис заверил, что Великобритания и дальше будет помогать нашей стране. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия обязательно ответит за военные преступления, которые она продолжает совершать против Украины. Можно ли рассчитывать, что ракетное безумие, которое устроила РФ, подтолкнет Запад оказать Украине большую помощь, чем ранее? Какие ожидания от Конгресса, где уже который месяц не могут утвердить так важный для нас пакет многомиллиардной поддержки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников
Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает так:
Если решение о выделении средств для Украины и будет принято, то явно не из-за бомбардировок Киева и Харькова, а как следствие достижения внутренних компромиссов республиканцев с Демократической партией США, считает эксперт.
Политолог Дмитрий Воронков отмечает, что реакцию той же Великобритании мы увидели еще после первого массированного обстрела Украины, происшедшего 29 декабря. Она передала нам ракеты Storm Shadow с, похоже, большей дальностью, чем ранее.
По его мнению, как минимум, оперативность предоставления нам помощи со стороны Европы – усилится.
Дмитрий Воронков считает, что Россия, увеличивая число своих военных преступлений, сама настраивает против себя всё больше стран. И подталкивает Запад к продолжению, а то и увеличению поддержки Украины.
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Ігор
сегодня, 12:59
Справа в тому що цей ракетний терор не тільки був анонсований нашим Фюрером і його хунтою, цей терор (зовсім випадково) співпав з побоюванням і бажанням корумпованих отримати ще більше грошей. Тобто це звичайний кривавий договірняк. Якщо це подіє, такий терор буде кожного разу як буде на Заході ставати питання давати або не давати корумпованій українській владі гроші. В жодному разі не можна корумпованим юдейським розкрадачам давати гроші поки вони не підуть з влади і в Україні не почнуться справжні реформи.