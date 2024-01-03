Может ли ракетный террор со стороны РФ ускорить помощь Украине: о чем говорит реакция союзников

Массированные ракетно-дроновые удары, три волны которых Украина пережила с 29 января, вызвали возмущение со стороны наших западных союзников. Россию открыто называют террористом, звучат призывы об усилении помощи нашей стране. Об этом говорили президент США Джо Байден, посол США в Украине Бриджит Бринк. Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис заверил, что Великобритания и дальше будет помогать нашей стране. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия обязательно ответит за военные преступления, которые она продолжает совершать против Украины. Можно ли рассчитывать, что ракетное безумие, которое устроила РФ, подтолкнет Запад оказать Украине большую помощь, чем ранее? Какие ожидания от Конгресса, где уже который месяц не могут утвердить так важный для нас пакет многомиллиардной поддержки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Если решение о выделении средств для Украины и будет принято, то явно не из-за бомбардировок Киева и Харькова

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает так:

"Сами по себе заявления Байдена и госпожи Бринк – это лишь дежурное осуждение действий России – не более. Вряд ли это будет аргументом для конгрессменов-республиканцев".

Если решение о выделении средств для Украины и будет принято, то явно не из-за бомбардировок Киева и Харькова, а как следствие достижения внутренних компромиссов республиканцев с Демократической партией США, считает эксперт.

"Западные политики не столь сентиментальны, чтобы выделять средства, увидев картинки бомбардировок чужих городов. Пока в этой ситуации геополитические качели качнулись в другую сторону: Украина снова "ушла" под Лондон, влияние которого на принятие решений в Киеве вновь усилилось, – отмечает Константин Бондаренко. – Но весной в Великобритании состоятся парламентские выборы. И очень мало шансов на победу Консервативной партии. А лидер лейбористов Кир Стармер, скорее всего, став премьер-министром, немного изменит политику Британии относительно Украины. По крайней мере, отправит в отставку ключевого "ястреба" – шефа МИ6 Ричарда Мура".

Оперативность предоставления нам помощи со стороны Европы – усилится

Политолог Дмитрий Воронков отмечает, что реакцию той же Великобритании мы увидели еще после первого массированного обстрела Украины, происшедшего 29 декабря. Она передала нам ракеты Storm Shadow с, похоже, большей дальностью, чем ранее.

"Ряд лидеров стран ЕС также высказались в ракурсе необходимости военной поддержки Украины. Об этом же говорят представители США. Фактически своими массированными обстрелами Россия усиливает концентрацию Запада вокруг Украины, желание помогать нам. Играет против себя", – отмечает политолог.

По его мнению, как минимум, оперативность предоставления нам помощи со стороны Европы – усилится.

"Что касается США, там ситуация сложнее. На выделение нам мощных пакетов поддержке влияет предвыборное состояние. Но я уверен, что консенсус между республиканцами и демократами будет найден, – говорит эксперт. – И, может не такие большие, как хотелось бы, но пакеты помощи нам продолжат предоставлять. Как минимум до выборов, намеченных на ноябрь".

Дмитрий Воронков считает, что Россия, увеличивая число своих военных преступлений, сама настраивает против себя всё больше стран. И подталкивает Запад к продолжению, а то и увеличению поддержки Украины.

"Кстати, на днях я читал в западной прессе, что есть консенсус касательно выделения Украине дальнобойного оружия — со свободой действий касательно его применения. Хоть ранее было табу по ударам по территории РФ", – отмечает эксперт.

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