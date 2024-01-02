logo

BTC/USD

45278.08

ETH/USD

2367.51

LTC/USD

73.67

USD/UAH

38.70

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Посол Великобритании отреагировал на массовую атаку РФ: объяснил, как это повлияет на украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Посол Великобритании отреагировал на массовую атаку РФ: объяснил, как это повлияет на украинцев

Мартин Харрис заявил, что Великобритания и дальше будет помогать Украине противостоять российской агрессии в войне.

сегодня, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис заявил, что очередная массовая ракетная атака России по территории Украины лишь укрепляет решимость украинцев в этой войне вставать на защиту своих земель. Кроме того, посол заверил, что Великобритания и дальше будет помогать Украине.

Посол Великобритании отреагировал на массовую атаку РФ: объяснил, как это повлияет на украинцев

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис. Фото из открытых источников

Мартин Харрис отреагировал на ракетные удары по украинским гражданским во время первых дней нового года.

"Россияне принесли Украине много смертей и разрушений в этот праздничный сезон, сегодня утром нанеся очередной массированный ракетный удар по мирным жителям", — пишет Харрис в социальной сети X.

Британский посол критикует Россию и утверждает, что Великобритания будет и дальше на стороне Украины в помощи против российской агрессии.

"Когда они поймут, что это лишь укрепляет решимость украинцев защищать свою землю и свободу? Великобритания поддерживает Украину", – добавляет Мартин Харрис.

Подобную позицию ранее высказала посол США в Украине Бриджит Бринк, заявившая, что президент России Владимир Путин встречает новый год запусками ракет по территории Украины, поэтому американская поддержка должна быть сильнее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время атаки РФ по Украине одна из ракет упала и разнесла российскую деревню. В Минобороны РФ подтвердили падение российского снаряда, назвав это "внештатным схождением авиационного боеприпаса".

Также "Комментарии" писали о бывшем полковнике Бундесвера Родерихе Кизеветтере, который сделал предупреждение, что страны НАТО имеют ограничения во времени на подготовку против российской агрессии за пределами Украины. Немецкий чиновник считает нападение России на НАТО возможно в ближайшей перспективе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/MartinHarrisOBE/status/1742130105235677589
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:02

Ми вже не вперше чуємо цю маячню про зміцнення рішучості. Це Путинське: санкції нам на користь! Досить клоунаду влаштовувати. Краще б такі обстріли зміцнювали рішучість влади не красти та країну міняти та корумпованих чиновників скорочувати разом з депутатським лахміттям. Може про це почнете казати?


Новости

Все новости