Посол США отреагировала на ракетную атаку России по Украине

Утром 2 января Россия совершила массовую ракетную атаку по Украине. Больше всего пострадали от российских ударов Киев и Харьков. На очередную агрессию со стороны РФ отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Реакция посла США Бриджит Бринк на ракетную атаку по Украине. Фото из открытых источников

Американский посол Бринк отметила, что российский диктатор начинает новый год с массовой атаки по Украине.

X. "Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и по всей стране, в то время как миллионы украинцев прячутся от холода", — пишет Бриджит Бринк в социальной сети

В сообщении посол США призвала и дальше поддерживать Украину, чтобы остановить российскую агрессию во главе которой стоит Владимир Путин.

"Сегодня утром в Киеве раздавались громкие взрывы. Чрезвычайно важно поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина", – добавляет Бринк.

Напомним, что во время ракетной атаки 2 января россияне выпустили по Украине несколько десятков ракет, в том числе и аэробалистические ракеты "Кинжал". Большинство ракет было направлено на Киев.

Известно о по меньшей мере 25 пострадавших в столице. Одна женщина погибла в машине скорой помощи, которая доставляла ее в больницу. Кроме того, из-за российских ракетных ударов обесточено более 250 тыс. потребителей. Несмотря на это, в Укрэнерго заявили, что графиков отключений не будет. В Харькове один человек погиб из-за ракетной атаки России и еще 41 травмирован. Госслужащие сообщают о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры в обоих городах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал предупреждение украинским партнерам.

Также "Комментарии" писали о Франции, которая отреагировала на заявления России по поводу возможной атаки Украины на Белгород.