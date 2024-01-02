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Посол США отреагировала на ракетную атаку России по Украине

Американский посол Бринк заявила, что президент России Владимир Путин встречает новый год запусками ракет по территории Украины.

сегодня, 10:33
Автор:
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Slava Kot
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Утром 2 января Россия совершила массовую ракетную атаку по Украине. Больше всего пострадали от российских ударов Киев и Харьков. На очередную агрессию со стороны РФ отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Посол США отреагировала на ракетную атаку России по Украине

Реакция посла США Бриджит Бринк на ракетную атаку по Украине. Фото из открытых источников

Американский посол Бринк отметила, что российский диктатор начинает новый год с массовой атаки по Украине.

"Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и по всей стране, в то время как миллионы украинцев прячутся от холода", — пишет Бриджит Бринк в социальной сети X.

В сообщении посол США призвала и дальше поддерживать Украину, чтобы остановить российскую агрессию во главе которой стоит Владимир Путин.

"Сегодня утром в Киеве раздавались громкие взрывы. Чрезвычайно важно поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина", – добавляет Бринк.

Напомним, что во время ракетной атаки 2 января россияне выпустили по Украине несколько десятков ракет, в том числе и аэробалистические ракеты "Кинжал". Большинство ракет было направлено на Киев.

Известно о по меньшей мере 25 пострадавших в столице. Одна женщина погибла в машине скорой помощи, которая доставляла ее в больницу. Кроме того, из-за российских ракетных ударов обесточено более 250 тыс. потребителей. Несмотря на это, в Укрэнерго заявили, что графиков отключений не будет. В Харькове один человек погиб из-за ракетной атаки России и еще 41 травмирован. Госслужащие сообщают о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры в обоих городах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал предупреждение украинским партнерам.

Также "Комментарии" писали о Франции, которая отреагировала на заявления России по поводу возможной атаки Украины на Белгород.



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Источник: https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1742069790691233930
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:41

У Києві взагалі не було війни. Там розкошує корумпована каста на гроші США та Європи.


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