Посол США отреагировала на ракетную атаку России по Украине

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Slava Kot
Утром 2 января Россия совершила массовую ракетную атаку по Украине. Больше всего пострадали от российских ударов Киев и Харьков. На очередную агрессию со стороны РФ отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк.
Реакция посла США Бриджит Бринк на ракетную атаку по Украине. Фото из открытых источников
Американский посол Бринк отметила, что российский диктатор начинает новый год с массовой атаки по Украине.
В сообщении посол США призвала и дальше поддерживать Украину, чтобы остановить российскую агрессию во главе которой стоит Владимир Путин.
Напомним, что во время ракетной атаки 2 января россияне выпустили по Украине несколько десятков ракет, в том числе и аэробалистические ракеты "Кинжал". Большинство ракет было направлено на Киев.
Известно о по меньшей мере 25 пострадавших в столице. Одна женщина погибла в машине скорой помощи, которая доставляла ее в больницу. Кроме того, из-за российских ракетных ударов обесточено более 250 тыс. потребителей. Несмотря на это, в Укрэнерго заявили, что графиков отключений не будет. В Харькове один человек погиб из-за ракетной атаки России и еще 41 травмирован. Госслужащие сообщают о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры в обоих городах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал предупреждение украинским партнерам.
Также "Комментарии" писали о Франции, которая отреагировала на заявления России по поводу возможной атаки Украины на Белгород.
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