Какие шансы на переговоры с РФ: что может повлиять на их начало

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Кравцев Сергей
Тема возможных переговоров между Украиной и Россией часто всплывала в конце прошлого года в медиапространстве. Нет сомнений, что об этом будут говорить и в новом году. Уже говорят. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что даже вероятный "уход" из Кремля российского диктатора Владимира Путина не является основанием для начала переговоров. Лишь – вывод российских войск со всей территории Украины в международно признанных границах. Есть ли вероятность, что в 2024-м созреют условия, которые сделают переговоры Киева с Москвой возможными? Какие есть сценарии развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко уверен – те, кто рассуждает о возможности переговоров между Украиной и Россией, не понимают истиной картины происходящего.
Но после тех ужасов, которые нам принесла Россия, рассуждать об уступках ей может или провокатор, или человек, не понимающий, о чем он говорит, считает Владимир Огрызко.
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:
Единственный вариант – сопротивляться, уверена Татьяна Попова.
По ее мнению, теоретически переговоры станут возможны, если в РФ сменится власть. На ту, что реально хочет мира.
По словам политического эксперта Сергея Тарана, прямые переговоры между Украиной и РФ сейчас вряд ли возможны.
Он предполагает, что, если когда-нибудь произойдет нечто вроде переговоров между Киевом и Москвой, это скорее будет через посредников. Приблизительно так, как в свое время между Северной и Южной Кореей, после окончания боевых действий между ними. Причем тогда, напоминает Сергей Таран, соответствующе соглашение подписали не политики, а военные. И война до сих пор не считается завершенной.
По мнению эксперта, усиление разговоров о необходимости переговоров возможно после выборов в США (ноябрь), или же во время, но – ближе к их завершению. В данный же момент эта тема, даже среди республиканцев, точно не популярна, констатирует Сергей Таран.
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