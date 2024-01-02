Какие шансы на переговоры с РФ: что может повлиять на их начало

Тема возможных переговоров между Украиной и Россией часто всплывала в конце прошлого года в медиапространстве. Нет сомнений, что об этом будут говорить и в новом году. Уже говорят. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что даже вероятный "уход" из Кремля российского диктатора Владимира Путина не является основанием для начала переговоров. Лишь – вывод российских войск со всей территории Украины в международно признанных границах. Есть ли вероятность, что в 2024-м созреют условия, которые сделают переговоры Киева с Москвой возможными? Какие есть сценарии развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Нет сейчас никаких шансов на переговоры

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко уверен – те, кто рассуждает о возможности переговоров между Украиной и Россией, не понимают истиной картины происходящего.

"Нет сейчас никаких шансов на переговоры, – подчеркивает он. – Украина ни при каких обстоятельствах не пойдет на варианты, которые пытаются высосать из пальца кабинетные ученые, не понимающие, что это будет означать на самом деле. Лично я не вижу перспектив для переговоров. Хоть, к сожалению, в нашем политикуме есть люди, продолжающие болтать о какой-то нейтральности, уступках Москве и так далее".

Но после тех ужасов, которые нам принесла Россия, рассуждать об уступках ей может или провокатор, или человек, не понимающий, о чем он говорит, считает Владимир Огрызко.

Теоретически переговоры станут возможны, если в РФ сменится власть

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:

"Я не представляю, каким образом можно выйти на переговоры с сегодняшней российской властью. Она реально старается уничтожить Украину и украинцев. Условия, которые выдвигает Кремль, четко подразумевает уничтожение украинской государственности и большинства украинцев. О чём с такими говорить?".

Единственный вариант – сопротивляться, уверена Татьяна Попова.

По ее мнению, теоретически переговоры станут возможны, если в РФ сменится власть. На ту, что реально хочет мира.

говорят куда больше, чем те или иные якобы миротворческие заявления со стороны Москвы или ее марионеток", – констатирует эксперт. "Но мы точно не будем говорить с представителями той власти, которая развязала войну против Украины. И последние обстрелы

Усиление разговоров о необходимости переговоров возможно после выборов в США

По словам политического эксперта Сергея Тарана, прямые переговоры между Украиной и РФ сейчас вряд ли возможны.

"После перегретых ожиданий от возможной скорой победы, ни один из нынешних украинских политиков, находящихся во власти, не рискнет не то что брать участие в переговорах, но даже предлагать их. Иначе это будет завершением его (или ее) политической карьеры", – поясняет собеседник портала "Комментарии".

Он предполагает, что, если когда-нибудь произойдет нечто вроде переговоров между Киевом и Москвой, это скорее будет через посредников. Приблизительно так, как в свое время между Северной и Южной Кореей, после окончания боевых действий между ними. Причем тогда, напоминает Сергей Таран, соответствующе соглашение подписали не политики, а военные. И война до сих пор не считается завершенной.

"Сейчас нет никаких предусловий для переговоров между Украиной и Россией, – акцентирует он. – Но, если когда-нибудь что-то произойдет, это будет именно корейский сценарий – "замораживание" конфликта при участии посредников".

По мнению эксперта, усиление разговоров о необходимости переговоров возможно после выборов в США (ноябрь), или же во время, но – ближе к их завершению. В данный же момент эта тема, даже среди республиканцев, точно не популярна, констатирует Сергей Таран.

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