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США должны ответить на массированные новогодние атаки РФ против Украины: подробности

Журналисты WP призвали Конгресс взяться за ум и предоставить оружие Украине

сегодня, 12:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Начиная с 29 декабря Россия вновь активизировала массированные ракетно-дроновые обстрелы Украины. Это должно стать напоминанием для Запада, что Владимир Путин до сих пор не отказался от своих захватнических планов. Лучшей реакцией на это станет возобновление масштабной военной помощи Киеву со стороны США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post" в статье за авторством редакционной коллегии. 

США должны ответить на массированные новогодние атаки РФ против Украины: подробности

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Путин выражает свою уверенность, что он выдержал украинское военное сопротивление и западные экономические санкции, и свою веру в то, что внимание и решимость Запада неизбежно пошатнутся", – говорится в материле.

Издание напоминает, что этот воздушный террор со стороны России происходит на фоне остановки западной помощи Украине. В то время как в ЕС Венгрия блокирует предоставление макрофинансовой помощи, в США трамписты блокируют новые поставки оружия. 

"Лучшим ответом на последний разрушительный залп господина Путина является то, чтобы Конгресс и Белый дом засучили рукава и достигли компромисса, который позволит оказать помощь Украине", – пишет WP. 

Журналисты отмечают, что без принятия новой программы американской военной помощи Киеву США и Европе придется пойти на конфискацию замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов и их передачу Украине. А это уже будет иметь определенные риски для финансовой системы стран Запада, не говоря о том, что эти средства понадобятся для послевоенной реконструкции Украины.

"На данный момент было бы намного лучше, если бы Конгресс одобрил дополнительные ассигнования на военную технику и экономическую поддержку. Общая сумма составляет небольшую часть экономического производства США, но значительные инвестиции в выживание Украины, то есть инвестиции в сдерживание более широкой трансграничной агрессии со стороны России и других", – говорится в публикации.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/01/01/ukraine-russia-congress-aid/
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