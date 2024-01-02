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Готов ли Киев к переговорам с Москвой, если Путин уйдет: у Зеленского дали ответ

Переговоры Украины и РФ без Путина могут состояться, но только при условии, что российские войска покинут территорию нашей страны

сегодня, 08:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина может сесть за стол переговоров с Россией и начать мирные переговоры лишь после того, как российские оккупационные войска покинут территорию Украины. "Уход" из Кремля Владимира Путина сам по себе не является основанием для начала переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Готов ли Киев к переговорам с Москвой, если Путин уйдет: у Зеленского дали ответ

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Вышли с территории Украины и тогда появляется субстрат разговаривать. Не факт, что они (переговоры – ред.) будут, но (есть – ред.) субстрат – по крайней мере вы вышли, то есть факт агрессии закончился", – пояснил Подоляк.

По его словам, на этом этапе станет возможным диалог о том, как Россия будет наказана за совершенные военные преступления и как будет расплачиваться за причиненный материальный ущерб. Однако до того, как российские войска покинут украинскую территорию, такие переговоры не могут начаться априори, настаивает представитель ОП.

Он отметил, что невозможно разговаривать о каком-то мире, если убийцы и захватчики продолжают находиться на твоей земле. 

Также Михаил Подоляк объяснил опасность ситуации, когда начать переговоры с россиянами еще до выводы оккупационный войск с территории Украины.

"Ответственности у России не будет. Если она остаётся на оккупированных территориях, ответственность у неё не наступает. Она будет везде говорить: "Какие военные преступления? Мы на этой территории остались – мы выиграли войну", – говорит Подоляк.

Советник главы ОП выразил убеждение, что подписание любого мирного договора в условиях, когда российские войска остаются на украинской территории, будет смертным приговором для Украины с отсрочкой исполнения на 5 лет или около того.

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