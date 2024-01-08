Действительно ли россияне заблокировали Купянск: Сырский объяснил ситуацию

Российские оккупационные войска продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу и пытаются прорвать оборону вооруженных сил и продвинуться в направлении Купянска. На сегодняшний день защитникам удается уничтожать наступательный потенциал оккупантов. Пока что шансов на то, чтобы заблокировать Купянск у россиян нет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Наступление России. Фото из открытых источников

Командующий отметил, на Купянском направлении ситуация остается сложной. Враг продолжает вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города. Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жесткая борьба. Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшего блокирования Купянска.

По словам Сырского, командиры и штабы наших частей хорошо владеют ситуацией, постоянно осуществляют разведку, анализируют действия противника и принимают все необходимые решения.

"Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери", — отметил Александр Сырский.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) допустили, что российские оккупанты могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в течение ближайших недель, но не готовы к широкомасштабным наступательным операциям в других местах Харьковской области.



