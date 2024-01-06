Действительно ли россияне готовы наступать на Купянск в ближайшие недели: в США дали ответ

Российские оккупанты могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в течение ближайших недель, но не готовы к широкомасштабным наступательным операциям в других местах Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Наступление России. Фото: из открытых источников

По информации американских военных аналитиков, россияне имеют группировку сил в этом районе, которая выглядит менее деградированной, чем другие российские группировки. Российские войска, похоже, имеют условия, способствующие активизации операций на Купянском направлении (Харьковская и Луганская область).

У россиян есть намерение получить территориальные достижения в районах, которые являются более важными с оперативной точки зрения, чем те районы, которые сейчас пытаются захватить российские войска.

Украинские официальные лица заявили, что российские войска имеют целью захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватово) зимой 2024 г.

ISW сообщает, что захват этих городов, вероятно, вытеснит украинские войска с восточного берега реки Оскол в Харьковской области и создаст условия для будущих российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Темпы российских операций на Купянском направлении и очевидная конфигурация российских сил в оккупированных Луганской и Харьковской областях в целом не указывают на приближение российской наступательной операции вдоль всей линии Купянск-Лиман.

Военные аналитики отметили, что на данный момент российские войска не накопили достаточно сил в Белгородской области для начала широкомасштабных наступательных операций где-то на севере или северо-востоке Харьковской области.

По мнению экспертов, российские войска, похоже, постепенно восстанавливают подразделения, которые понесли значительные потери во время украинского контрнаступления в сентябре 2022 года и неудачного российского наступления зимой-весной 2023 года. Российские войска, действующие на Купянском направлении и состоящие преимущественно из 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии (обе — Западный военный округ), не принимали активного участия в крупных наступательных операциях с момента кульминации российского зимне-весеннего наступления в апреле 2023 г.

При этом аналитики пока не готовы дать ответ, способны ли эти элементы ВС РФ проводить широкомасштабные наступательные операции, которые были бы значительно эффективнее, чем дезорганизованные и дорогостоящие российские наступательные операции вокруг Авдеевки.

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