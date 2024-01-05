Власти отреагировали на статью The Telegraph о новом наступлении на Харьковщине

Как передает портал "Комментарии", в Сухопутных войсках и во власти Харьковской области отрицают вероятность большого наступления российской армии в ближайшее время, о чем написало издание "The Telegraph".

Наступление России. Фото: из открытых источников

Так начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии Liga.net резко высказался о данной статье, заявив, что эта информация больше похожа на самый настоящий "бред". По его словам, журналисты "все перекрутили" и в материале нет "ничего нового". Фитьо обратил внимание, что "The Telegraph" ссылается на "какие-то непонятные подразделения военной разведки".

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга, который транслировало "Суспільне", сказал, что на разных направлениях фронта на Харьковщине пока не фиксируют скопления российских войск.

"Ситуация у нас не изменилась, но мы мониторим все в режиме онлайн, наши военные принимают все необходимые меры, чтобы быть готовым к любому развитию событий. Для того, чтобы говорить о планах врага о каком-либо наступлении, он должен сконцентрировать подразделения на том или ином направлении. Сейчас такой концентрации нет. Объективных причин говорить, что враг в ближайшее время будет осуществлять определенные штурмовые действия по этому направлению, нет. Однако эта ситуация может измениться ежеминутно", – заявил Синегубов.

В то же время руководитель ОВА рассказал, что путинский режим не отказался от планов по оккупации территорий Харьковской области. Олег Синегубов также рассказал, что по информации разведки Россия в дальнейшем может бить по критической и энергетической инфраструктуре Харькова и области.

Отметим, сегодня издание "The Telegraph", ссылаясь на свои источники, выдало статью о том, что российские войска готовятся восстановить наземное наступление на Купянск и окрестности. Также есть вероятность усиления воздушных атак в эти выходные.



