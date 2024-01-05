Власти отреагировали на статью The Telegraph о новом наступлении на Харьковщине

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в Сухопутных войсках и во власти Харьковской области отрицают вероятность большого наступления российской армии в ближайшее время, о чем написало издание "The Telegraph".
Наступление России. Фото: из открытых источников
Так начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии Liga.net резко высказался о данной статье, заявив, что эта информация больше похожа на самый настоящий "бред". По его словам, журналисты "все перекрутили" и в материале нет "ничего нового". Фитьо обратил внимание, что "The Telegraph" ссылается на "какие-то непонятные подразделения военной разведки".
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга, который транслировало "Суспільне", сказал, что на разных направлениях фронта на Харьковщине пока не фиксируют скопления российских войск.
В то же время руководитель ОВА рассказал, что путинский режим не отказался от планов по оккупации территорий Харьковской области. Олег Синегубов также рассказал, что по информации разведки Россия в дальнейшем может бить по критической и энергетической инфраструктуре Харькова и области.
Отметим, сегодня издание "The Telegraph", ссылаясь на свои источники, выдало статью о том, что российские войска готовятся восстановить наземное наступление на Купянск и окрестности. Также есть вероятность усиления воздушных атак в эти выходные.
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Ігор
сегодня, 16:09
Та звісно, корумпований Фюрер нас у травні на шашлики поведе. Та й наступати нікому, ракети у Росії давно скінчилось - діть пекельні санкції. Одними саперними лопатками? Вірити треба коштовним, на 2 млрд брехунам телемарафону та "Інформаційного спротиву".