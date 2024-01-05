Россия готовится начать новое наступление под Харьковом: The Telegraph назвал дату

Российские войска готовятся восстановить наземное наступление на Купянск и окрестности. Также есть вероятность усиления воздушных атак в эти выходные. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Telegraph", ссылаясь на свои источники.

Наступление России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова, поскольку Москва усиливает бомбардировки северо-восточного города и близлежащего региона.

По словам местных чиновников, в четверг российские силы нанесли ракетный, артиллерийский и минометный удар по городу и 15 окрестным населенным пунктам.

Цели включали как гражданские здания, так и военные позиции, рассматриваемые как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели, сообщил источник, близкий к Украинским Вооруженным Силам.

Киев не обнародовал подробности атак, но поздно в среду источник сообщил: "Целый день военные объекты в регионе обстреливались перед нападением".

В материале говорится, что российские войска могут планировать усилить воздушные атаки в эти выходные, что совпадают с Рождеством в России, которое отмечается 7 января. Источник добавил, что сухопутное наступление может начаться вскоре после этого, возможна дата его начала – 15 января.

И российские, и украинские войска борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, охватывающей села Купянск, Сватово и Кременная, недалеко от границы Харьковской области. Москва сосредоточила свои ресурсы в этом районе, пытаясь наступать на контролируемые Украиной города Кременная и Лиман, которые были оккупированы российскими войсками, пока Киев не начал молниеносное контрнаступление в сентябре 2022 года.

Западные аналитики говорят, что на линии фронта мало что изменилось, поскольку русские войска лишь спорадически атаковали.

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