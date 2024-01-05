Оккупанты отказываются идти на штурмы и бегут из окопов: ВСУ назвали направление

Российские захватнические войска на Таврическом направлении бунтуют, отказываются идти на штурмы и бегут из окопов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Во-первых, у них праздники новогодние, и не очень хотят россияне идти в атаку вообще, некоторые подразделения начинают бунтовать и отказываются или убегают из окопов, чтобы не уходить. То есть саботируют", — рассказал Штупун.

По его словам, враг пытается максимально нанести урон логистическим путям, украинским укреплениям и достать украинских защитников. После этого оккупанты попытаются снова бросить вперед в "мясные" штурмы новую пехоту.

Спикер также сообщил, что на Запорожском направлении россияне пытаются вернуть утраченное положение. А общие потери вражеской армии держатся на уровне 400-500 оккупантов за сутки.

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