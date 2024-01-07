В Воздушных силах назвали время, когда в Украину прибудут первые истребители F-16

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Slava Kot
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отреагировал на информацию о возможной задержке передачи истребителей F-16 для Украины от Дании и назвал дату, когда эти самолеты могут появиться на нашей территории.
Когда истребители F-16 будут доставлены в Украину. Фото из открытых источников
Юрий Игнат раскритиковал определенные издания, которые ссылаясь на свои источники, заявили о задержке поставок F-16 Украине, однако официальных сообщений об этом не существует.
Спикер Воздушных сил также пояснил, что отправлять истребители в Украину до конца 2023 года было бессмысленно, ведь не была готова к ним инфраструктура и пилоты. По словам Игната, украинские пилоты проходят обучение по меньшей мере в трех странах. В Великобритании занимаются выпускники 2023 года и их подготовка продлится два года, еще одна группа учится в США до конца 2024 года.
Ближайшими к окончанию обучения на истребителях F-16 являются украинские пилоты из Дании. Как объяснил Игнат, именно оттуда быстрее всего доставят самолеты в Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Воздушных силах рассказали, сколько времени Россия готовится к массовому ракетному удару по Украине.
Также "Комментарии" писали, что Юрий Игнат отреагировал на информацию о присутствии в Украине западных боевых самолетов F-16.
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