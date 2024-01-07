В Воздушных силах назвали время, когда в Украину прибудут первые истребители F-16

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отреагировал на информацию о возможной задержке передачи истребителей F-16 для Украины от Дании и назвал дату, когда эти самолеты могут появиться на нашей территории.

Когда истребители F-16 будут доставлены в Украину. Фото из открытых источников

Юрий Игнат раскритиковал определенные издания, которые ссылаясь на свои источники, заявили о задержке поставок F-16 Украине, однако официальных сообщений об этом не существует.

"Смотрим на сайт министерства обороны Дании — никакого заявления я не увидел. Давайте смотреть на все заявления не через СМИ, западные СМИ очень часто нас удивляют какими-то заявлениями со ссылкой на свои источники. Есть официальные заявления, будем их придерживаться", — ответил Игнат в эфире телемарафона.

Спикер Воздушных сил также пояснил, что отправлять истребители в Украину до конца 2023 года было бессмысленно, ведь не была готова к ним инфраструктура и пилоты. По словам Игната, украинские пилоты проходят обучение по меньшей мере в трех странах. В Великобритании занимаются выпускники 2023 года и их подготовка продлится два года, еще одна группа учится в США до конца 2024 года.

Ближайшими к окончанию обучения на истребителях F-16 являются украинские пилоты из Дании. Как объяснил Игнат, именно оттуда быстрее всего доставят самолеты в Украину.

"Что касается Дании, то это передовая группа. И истребители, и пилоты оттуда придут быстрее всего. Когда это будет быстрее всего? Ну, рассчитываем все же на весну", — сообщил Игнат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Воздушных силах рассказали, сколько времени Россия готовится к массовому ракетному удару по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Юрий Игнат отреагировал на информацию о присутствии в Украине западных боевых самолетов F-16.