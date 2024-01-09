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Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины: кто в списке

Главой делегации стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак

сегодня, 07:52
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует соответствующее распоряжение №2/2024-рп, обнародованное на официальном сайте президента Украины.

Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины: кто в списке

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

В документе говорится о создании делегации Украины "для участия в переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности" для нашего государства.

Стоит отметить, что помимо Буданова и Литвиненко в списке также есть глава Офиса президента, он же глава делегации Андрей Ермак, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, замглавы ОП Роман Машовец, заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, первый заместитель министра обороны Александр Павлюк, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, министр обороны Рустем Умеров, заместитель министра экономики Игорь Фоменко, заместитель заведующего отделением евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ОП Игорь Баранецкий, директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко, замглавы Департамента – заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОП Виталий Мартынюк.

Также в распоряжении указывается разрешение главе делегации вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.

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