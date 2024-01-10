Журнала The Time назвал 10 глобальных рисков 2024 года: какая угроза для Украины

Популярный журнал The Time обнародовал "Топ-10 глобальных рисков на 2024 год". Третью строчку в перечне занял прогноз вероятного раздела Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает журнал The Time.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В третьем пункте "Разделенная Украина" издание назвало историческим поражением вторжение России в Украину и констатировало усиление НАТО новыми членами — Финляндией и Швецией.

Кроме того, отмечены начало процедуры вступления Украины в ЕС, введенные 11 раундов санкций против России и приближение новых ограничений, замораживание половины ее суверенных активов, а также планы направить эти средства на восстановление Украины. Также отмечается, что Европа больше не покупает российские энергоносители.

"В этом году Украина будет де-факто разделена, и Россия теперь имеет инициативу на поле боя и материальное преимущество. 2024 год является переломным моментом в войне: если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже могут расшириться", — говорится в публикации.

Отмечается, что Киев сильно пострадал от уменьшения политической и материальной поддержки Соединенных Штатов, а перспективы европейской помощи лишь немного лучше. Отмечается, что Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках.

По всем этим причинам, считают в The Time, в этом году Киев пойдет на большие военные риски, включая удары по большему количеству целей в России, что спровоцирует беспрецедентный ответ агрессора и может втянуть в конфликт страны НАТО.

Среди других глобальных рисков журналисты отметили: кризис и раскол в США из-за президентских выборов и вероятности победы Трампа; расширение войны на Ближнем Востоке; выход из-под контроля искусственного интеллекта; страны-изгои: Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга и действовать все более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене; экономика Китая не восстановится; борьба за полезные ископаемые; глобальная инфляция, которая началась в 2021 году; экстремальные погодные явления, которые вызовут отсутствие продовольственной безопасности, усилят нехватку воды, нарушат логистику, распространят болезни и будут способствовать миграции и политической нестабильности; неопределенность и потери для компаний и корпораций.

Читайте также на портале "Комментарии" — что сейчас происходит в войне: к чему готовиться Украине.



