Готов ли Путин к переговорам о завершении войны против Украины: у Байдена сделали заявление

В Белом доме сомневаются в якобы готовности российского диктатора Владимира Путина вести переговоры о завершении войны против Украины. О таких "сигналах" главы Кремля ранее писало издание New York Times. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Координатор Совета нацбезопасности считает, что Владимир Путин "совсем не ведет себя как человек, желающий вести переговоры".

"Он делает все возможное, чтобы поставить украинцев на колени", — отметил американский чиновник.

Кирби напомнил о массированных ракетных и дроновых атаках со стороны российских оккупантов 29 декабря и 2 января по Украине, в том числе по гражданским объектам. Он добавил, что страна-агрессор продолжает "пытаться использовать зиму как оружие, атаковать их (украинскую, — Ред.) инфраструктуру".

Вместе с тем представитель Белого дома высказался о неспособности российских оккупантов достичь значительных успехов на фронте. Он также отметил, что американская сторона знает о влиянии продолжающихся боевых действий на способность РФ пополнять боеприпасы.

"Мы также знаем, что он (Ред. – Путин) все еще имеет значительное количество своих воздушных сил, сухопутных сил и флота... Когда они (Ред. – российские войска) вступают в бой с украинскими силами на земле, они не добиваются большого успеха", — высказался Кирби.

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