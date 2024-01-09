Зимнее наступление РФ провалилось: анализ ситуации

По итогам последних трех месяцев интенсивных штурмовых действий в Донецкой и Харьковской областях российские захватчики не смогли добиться ощутимых результатов. При этом оккупанты понесли огромные потери в личном составе и технике. Об этом пишет военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке, передает портал "Комментарии".

Наступление россиян не достигло целей. Фото из открытых источников

По информации обозревателя, во время зимнего наступления оккупанты потеряли более 400 единиц боевой техники. Однако, отмечает эксперт, значительные потери не помогли России хотя бы приблизиться к захвату городов Купянск и Авдеевка.

Отмечается, что севернее Авдеевки оккупанты застряли в районе села Петровское, которое бойцы ВСУ обороняют с помощью дронов-камикадзе и БМП Bradley.

Юлиан Репке отмечает, что в районе Авдеевки ситуация существенно не меняется — захватчики не способны окружить город.

Вблизи Купянска армия РФ погрязла в районе села Синьковка, пишет обозреватель. По его словам, танковые роты россиян натыкаются на минные поля, теряя дорогостоящую технику, а живой силе противника украинские воины противодействуют с помощью кассетных боеприпасов и дронов с гранатами.

По словам Юлиана Репке, в последние недели враг снизил интенсивность штурмов. Сейчас на фронте продолжаются мелкие столкновения, в то время как раньше враг бросал в наступление тысячи солдат.

Обозреватель отмечает, что для очередного наступления России придется снова собирать резервы. В то же время он задается вопросом, как долго Украина сможет сдерживать штурмы оккупантов и хватит ли ей боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой посетили позиции Сил обороны в районе Купянска.

