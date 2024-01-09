Что происходит зимой на фронте: кто и в чем имеет преимущество

Российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Сейчас видим много борьбы, мелких тактических схваток, точечных захватов

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

"На фронте, несмотря на продолжающиеся боевые действия, они идут с меньшей интенсивностью, чем, к примеру, в конце осени. Да, давить и стрелять россияне продолжат, потери будут. Но активность снижается. Обычно еще в 18 веке, войска отводили на "зимние квартиры". Во-первых, чтоб минимизировать потери (в том числе из-за болезней), во-вторых, потому что трудно воевать зимой".

Единичны случаи, продолжает эксперт, когда боевые действия зимой проводили к успехам. Можно вспомнить действия Кутузова в войне с Наполеоном в 1812-м, битву под Москвой или или Арденнское сражение (самая кровопролитная битва американских войск в истории США) во время Второй мировой.

"Но в целом вести войну зимой – тяжело. А уж тем более – осуществлять какие-либо стратегические операции. Сложно окапываться, следовательно, захватывать те или иные позиции, плацдармы. Нет "зеленки", труднее скрыть продвижение. Проблемы с использованием техники (порой глохнет на морозе). Потому, как правило, для наступления выбирают теплое время", – поясняет Виктор Савинов.

Сейчас же, продолжает он, мы видим много борьбы, мелких тактических схваток, точечных захватов. Но не более.

"Стратегическая инициатива сейчас у РФ, она атакует. А мы из-за перебоев с поставками вынуждены уйти в оборону. Но провести крупную наступательную операцию ни российская, ни тем более украинская сторона в течение пары месяцев вряд ли смогут. Что и определяет всю канву боевых действий на ближайшее время. Всё та же позиционная борьба", – констатирует эксперт.

Идет война дронов

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко акцентирует, что украино-российская война стала первой в мировой истории человечества войной дронов.

"До начала 2023 года мы в этом противостоянии одерживали верх, пока россияне не поняли, что старые средства ведения войны получили конкуренцию со стороны новейших средств. И начали решать проблему в своем стиле: вот вам чемодан с деньгами, выдайте нам 1000 дронов на конец недели. Именно так они общаются как со своими производителями, так и с иранцами. У нас ситуация с точностью до наоборот: волонтеры за свой счет там на собственной производственной базе собирают дроны, а затем вынуждены бегать за чиновниками и предлагать их опробовать, сертифицировать и законтрактировать новую партию", – отмечет эксперт.

По его мнению, вероятно появление у россиян "Шахеда 238" с реактивным двигателем говорит о том, что мы проигрываем сейчас на оперативно-тактическом и стратегическом уровнях войны дронов.

"Паритет есть на операционном и тактическом, потому что его пока "закрывают" волонтеры. Однако высшие уровни без существенных денежных ресурсов и доступа к производственным мощностям и технологиям волонтерством перекрыть нельзя", – поясняет Юрий Гаврилечко.

Он обращает внимание, что до нашей войны на Западе сосредотачивались на совсем других классах дронов, чем те, которые преимущественно сейчас используются в Украине.

"Обычно это многофункциональные высокотехнологичные решения, комплиментарные традиционным средствам ведения войны, не самостоятельные инструменты. Однако они имеют множество решений, которые можно использовать в более простых и специализированных системах. И именно – помощь в обучении наших инженеров и технологов, доступ к новым технологиям. В этом у наших партнеров будет и своя выгода, потому что вскоре получат готовые и протестированные в боевых условиях образцы новых классов дронов-камикадзе, ударных дронов и так далее", – отмечает эксперт.

Оказание такой помощи, подчеркивает он, требует политических решений и договоренностей на самом высоком уровне. Потому что это не просто бизнес, а новая система ведения войны с новыми классами вооружения и взаимодействием их с традиционными средствами.

"Также нам следует сосредоточиться на перебазировании инженеров, технологов и даже КБ — за пределы Украины, – считает Юрий Гаврилечко. – Нужно избавиться от рисков их физического уничтожения. То же касается производства основных узлов дронов. Но это также требует политических решений".

Москва надеется на смену власти в США

По мнению политолога Дмитрия Воронкова, война не особо изменилась в последнее время.

Расчет Кремля – что Украине перестанут помогать. Вооружение, финансами", – поясняет эксперт. "Идет война на истощение. В том числе человеческих ресурсов. РФ мобилизирует свои (только по принципу – кого не жалко), мы пытаемся мобилизовать свои

Он акцентирует, что Москва надеется на смену власти в США, после чего Вашингтон, вероятно, изменит политику. В не лучшую для Украины стороны.

"До выборов в США вряд ли что-то поменяется в нашей войне, – считает Дмитрий Воронков. – Наши дипломаты делают всё, что могут. Но не все стены можно пробить. У каждой страны – свои национальные интересы, ими они и руководствуются".

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