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В ISW рассказали, поставки какого вооружения имеют решающее значение для Украины

Поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины

сегодня, 07:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Поставки систем противовоздушной обороны и ракет к ним от западных партнеров по-прежнему имеют решающее значение для обороны Украины, поскольку войска РФ пытаются адаптироваться к нынешним возможностям украинской ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW рассказали, поставки какого вооружения имеют решающее значение для Украины

ПВО. Фото: из открытых источников

По оценкам аналитиков ISW, российские и украинские войска в настоящее время участвуют в тактической и технологической гонке для планирования наступления и обороны, в которой обе стороны постоянно экспериментируют и адаптируют свои дальние удары и модернизируют противовоздушную оборону.

Кроме того, западные системы ПВО и поставки зенитно-ракетных комплексов Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе также имеют важное значение для защиты растущей оборонной промышленности Украины, поскольку российские войска продолжают наносить удары по украинским промышленным объектам.

Читайте также на портале "Комментарии" — вторая неделя нового года началась с очередной массированной ракетной атаки, которую Россия осуществила против Украины. Ситуация непосредственно на фронте остается крайне сложной. Агрессор давит практически на всех направлениях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны системы противовоздушной обороны, чтобы лишить врага возможности контролировать небо и наносить удары с воздуха по украинским позициям и городам. Тем временем экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус предупреждает, что, если Россия победит в Украине, то нападет и на другие страны: как миниумум – Молдову, государства Балтии. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" ситуацию в российско-украинской войне и вокруг нее на данный момент и на обозримую перспективу.




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