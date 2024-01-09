С законопроектом о мобилизации мы уже опоздали: что произошло и почему идет затягивание процесса

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с прошлой недели обсуждает нашумевший законопроект о мобилизации. Есть спорные моменты, которые пытаются изменить, а то и вовсе убрать. Но дело идет со скрипом, тогда как ситуация на фронте требует подкрепления, о чем давно открыто говорят военные. Портал "Комментарии" продолжает обсуждение с экспертами мобилизационного законопроекта и ситуации вокруг него.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Россиян в четыре раза больше

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко считает, что с данным законопроектом мы опоздали примерно на год.

"Военные поднимали тему необходимости усиления мобилизации еще в начале 2023-го. Услышаны не были. И сейчас мы находимся в настоящем цейтноте, если использовать шахматную терминологию. Парламентарии, Кабмин, Офис президента и сам глава государства должны, наконец, осознать, что они уже работают вдогонку. Что мы упустили очень много драгоценного времени. Ведь мало принять качественный закон, нужно еще развернуть работу по его эффективной реализации. В каком бы виде документ не был принят, нам важен конечный результат. А именно – укомплектование бригад, которые сейчас воюют. Выполняют на текущий момент задачи стратегической оборонительной операции на фронте протяженностью около 1,5 тыс км. Да, противник имеет тактическое, незначительное продвижение. Но он наступает! И нам нужны силы и средства, чтоб ему противостоять", – поясняет генерал.

По его словам, наши бригады сейчас в значительной степени недоукомплектованы. Им нужно помочь. Это обязанность государства, обязанность каждого гражданина Украины, акцентирует Игорь Романенко.

"Мало того, что надо собрать необходимую для пополнения часть человек. Их еще нужно обучить, укомплектовать. А поскольку верховный главнокомандующий уверяет, что мы в этом году будем не только обороняться, но и реализовывать задачи по деоккупации (то есть, проводить контрнаступательные действия), нужны и соответствующим образом обученные и экипированные люди для этого. То есть — нужны новые бригады", – отмечает эксперт.

Но пока, продолжает он, не выполняется даже первая задача (принятие необходимых законодательных изменений для проведения более эффективной мобилизации).

о возможности откупиться от выполнения своего воинского долга Но о какой деоккупации может идти речь, если нам не хватает людей? Если проблемы с вооружением, с боеприпасами. Если международная поддержка сокращается – и нам приходится всё больше рассчитывать исключительно на себя, – акцентирует генерал. – Россиян в четыре раза больше. К ним пополнение идет постоянно. И нам нужно немедленно решать вопрос с доукомплектованием своих фронтовых бригад и формированием резервов! Я призываю парламентариев поучаствовать в раздаче повесток вместе с представителями ТЦК и полиции. Прочувствовать на себе все пробелы действующего законодательства". "Звучат какие-то глупые предложения о "рулетке", "лотерее"

К сожалению, констатирует Игорь Романенко, информационное сопровождение в вопросах мобилизации в последнее время сводилось к организации помощи уклонистам. К выработке сочувственного к ним отношения, к негативному освещению деятельности ТЦК.

Но это позволяло хоть как-то выполнять важные для фронта задачи, — поясняет генерал. – Раз уж у нас законодательство хромало… Теперь, наконец, взялись за него. Но с каким же огромным опозданием и очередной непонятной политической возней!". "Тогда как уклонение от своего гражданского долга по защите Родины — это куда большее нарушение, чем вручение повестки каким-то не тем способом. Понятно, что ряд действий по раздаче повесток вызывает вопросы

Все добровольцы ушли на фронт примерно в течение полугодия после широкомасштабного российского вторжения, отмечает Игорь Романенко. После этого, по его словам, государство следовало начать эффективно выполнять свои функции — и обеспечить фронт всем необходимым, включая пополнение живой силой.

"Только так можно реализовывать задачи защиты этого самого государства! К сожалению, реальная ситуация на фронте не освещалась. Особенно в прошлом году. В связи с этим мы к его концу подошли с откровенной горечью разочарования. И очень непростые морально-психологические последствия имеем. В том числе в ракурсе обсуждения мобилизационного законопроекта. Следует, наконец, "переболеть", повзрослеть — и смотреть на происходящее без розовых очков. С осознанием того, что это – наша земля, которую мы должны защищать", – заключает генерал.

Документ перебрасывают друг другу политики и чиновники, как горячую картошку

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий рассуждает так:

является то, что, с одной стороны, он жизненно необходим для выживания страны и народа. А с другой – может быть непопулярен среди части мобилизуемых, а также несколько подорвать потенциальные электоральные перспективы тех, кто за него будет отвечать – и его отстаивать". "Проблемой законопроекта о мобилизации

Поэтому, поясняет эксперт, данный документ и перебрасывают друг другу политики и чиновники, как горячую картошку.

"Все понимают, что он нужен в любом случае, – отмечает Александр Палий. – Но при этом, политики пытаются сделать ответственным за его прохождение кого-либо другого. Но, в любом случае, решение принимать придется".

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