logo

BTC/USD

46455.76

ETH/USD

2293.58

LTC/USD

66.05

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Раде отреагировали на скандалы ТЦК с хватанием украинцев на улицах
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде отреагировали на скандалы ТЦК с хватанием украинцев на улицах

В профильном комитете парламента подчеркнули, что каждый из таких случаев должен быть расследуемым

сегодня, 10:22 comments1158
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Инциденты, когда представители ТЦК фактически нападают на людей на улице, применяя при этом силу, является нарушением законов. Каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич. 

В Раде отреагировали на скандалы ТЦК с хватанием украинцев на улицах

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По информации главы комитета, принимаются кадровые решения и проводится ротация работников ТЦК на фоне публичных скандалов.

"Будем откровенными, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации. К сожалению, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ с очень громкими названиями, до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли", – отметил парламентарий. 

Он добавил, как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами по его привлечению в войска.

По словам Завитневича, одним из шагов для исправления ситуации к лучшему стало принятие закона о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ (ТЦК и СП) в марте 2021 года вместо предыдущих военкоматов. Было начато внедрение системы "Оберег", которая предусматривает переход к цифровому учету мобресурса.

Завитневич отметил, что из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась. Поэтому работа по совершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них-вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи в МО Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Верховной Раде есть три варианта, что дальше делать с законопроектом о мобилизации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/oleksandr-zavitnevich-okremi-normi-zakonoproektu-1704741021.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости