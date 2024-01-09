В Раде отреагировали на скандалы ТЦК с хватанием украинцев на улицах

Инциденты, когда представители ТЦК фактически нападают на людей на улице, применяя при этом силу, является нарушением законов. Каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По информации главы комитета, принимаются кадровые решения и проводится ротация работников ТЦК на фоне публичных скандалов.

"Будем откровенными, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации. К сожалению, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ с очень громкими названиями, до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли", – отметил парламентарий.

Он добавил, как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами по его привлечению в войска.

По словам Завитневича, одним из шагов для исправления ситуации к лучшему стало принятие закона о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ (ТЦК и СП) в марте 2021 года вместо предыдущих военкоматов. Было начато внедрение системы "Оберег", которая предусматривает переход к цифровому учету мобресурса.

Завитневич отметил, что из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась. Поэтому работа по совершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них-вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи в МО Украины.

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