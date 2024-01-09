В Раде есть три варианта, что дальше делать с законопроектом о мобилизации

В Верховной Раде сейчас рассматривают три варианта насчет того, что дальше делать с правительственным законопроектом о мобилизации. В документе многое нужно изменить. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, часть механизмов, которые Минобороны вместе с Генштабом внесли в законопроект о мобилизации, является спорной. При этом в министерстве слышат позицию комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и готовы вносить изменения в законопроект.

Чернев отметил, что сейчас ожидается финальная таблица изменений, которые были проговорены на заседаниях комитета, чтобы понять, что дальше делать с документом.

Вариантов, по словам замглавы комитета, три: рекомендация для рассмотрения нардепами в первом чтении, но с рекомендациями комитета, которые будут в основе документа; доработка законопроекта в комитете и дальнейшее вынесение на рассмотрение нардепов; отправка обратно Министерству обороны для работы над документом.

"Там действительно очень много того, что должно быть изменено", — подчеркнул Чернев.

Он ожидает, что сегодня-завтра решение о судьбе законопроекта будет принято в комитете.

Чернев рассказал, что один из спорных вопросов касается того, что делать с мужчинами за границей. Нужны ли какие-либо меры против них и приведут ли они к результату – возвращению на Родину для того, чтобы защищать Украину.

В этом вопросе ожидается позиция Министерства иностранных дел, которое должно отвечать за такую инициативу.

Также спорным вопросом являются экономические ограничения, добавил Чернев. Тут необходимо обоснование со стороны Министерства экономики — не уйдут ли люди "в тень" и не приведет ли это к еще более серьезным проблемам в экономике.

Комитет при этом предлагает ввести отдельные сроки демобилизации для тех, кто служил в тылу и был на "нуле". Это необходимо чтобы для защитников на передовой была возможность демобилизоваться раньше, чем через 36 месяцев.

По словам парламентария, что будет в финале – можно будет узнать только после второго чтения в Раде.

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