Что нас ждет с законопроектом о мобилизации: какие две проблемы нужно исправить

На этой неделе Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует представить доработанный законопроект о мобилизации, потому что внесенный 25 декабря в Раду правительством вариант вызвал массу критики. Предложений в процессе обсуждения этого крайне сложного для восприятия обществом документа высказывалась масса. И мобилизовать в ряды ВСУ осужденных и заключенных (что вызывало неприятие со стороны главкома Валерия Залужного, но было нормально воспринято некоторыми ветеранами), и фактически "откупаться" от мобилизации, и проводить ее с помощью лотереи. Эксперты продолжают анализировать происходящее вокруг мобилизационного законопроекта специально для издания "Комментарии".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Должен быть достигнуть консенсус

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно уверена, что законопроект о мобилизации – один из важнейших в новой украинской истории. Об этом, отмечает она, говорит ситуация, когда война уже явно перешла в растянутую во времени.

После чего прозвучало много критики данного законопроекта. Учитывая, что есть сроки предоставления альтернативных, а также доработку того, что подало правительство, в Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, мне кажется, что этот вопрос ожидает длинный путь. В результате чего должен появиться консенсус. Между военными и политиками, между властью и оппозицией, между военно-политическим руководством и обществом", – размышляет аналитик. "Не случайно вскоре после подачи Кабмином данного проекта в Раду прошел брифинг главкома Залужного

Не случайно, продолжает она, на заседания профильного Комитета приглашались министр обороны Умеров, представители Генштаба, включая Залужного.

"Допускаю, что будет много поправок и со стороны оппозиции, и со стороны самой власти. А принятие этого документа станет отображением нашей политики, нашей стратегии и тактики в отношении дальнейшего этапа войны", – подчеркивает Олеся Яхно.

По ее словам, мобилизационный законопроект – это не только о сфере безопасности, но и о том, насколько военным, политикам (власти и оппозиции) удастся сделать необходимость дополнительной мобилизации понятной обществу. Это станет маркером нашей зрелости. Нашей сплоченности и готовности к долгой войне, уверен эксперт.

в интервью журналу The Economist. Потом, в декабре, на большой пресс-конференции, Зеленский назвал количество человек, которых планируют мобилизовать ( 450-500 тысяч ). Звучали разные заявления со стороны разных депутатов – и в процессе написания данного законопроекта, и после его появления. Важно, чтоб в итоге мы получили документ не только об ужесточении наказаний для уклонистов, но и о мотивации для тех, кого намерены мобилизовать. Необходим баланс, консенсус между всеми", – считает Олеся Яхно. "Все признают, что есть проблемы с мобилизацией, с демобилизацией. Залужный говорил об этом еще осенью

Так что, констатирует она, законопроект находится в начальной стадии. Он важен. Мобилизация дополнительная важна. Но она должна быть справедливой, понятной, а не пугающей.

"Повторюсь – это тест на взрослость. На умение разъяснять гражданам сложные вопросы. И согласовывать внутри политикума, между военным и политиками эти самые сложные вопросы. Потому что неправильно, когда военные говорят "нас не интересует, как вы проведете мобилизацию – нам нужен ресурс", а политики перебрасывают неудобную тему друг на друга или на военных. Это не о взрослости. Все должны показать умение коммуницировать, выслушивать конструктивные предложения, а потом их реализовывать", – поясняет аналитик.

Она призывает понять, что данный законопроект станет показательным не только для Украины, но и для наших зарубежных партнеров.

"Мы периодически критикуем их (и по делу) за затягивание финансовой и военной помощи. Но в то же время на Западе сейчас наблюдают за процессом принятия решений. И вопрос мобилизации как вопрос готовности украинцев противостоять российской агрессии, вопрос умения политиков, чиновников и военных принимать конструктивные предложение – станет очень показательным. Все, кто причастен к выработке данного законопроекта, должны постараться, чтобы и внутри, и вовне он, несмотря на свою очевидную непопулярность, был принят максимально приемлемым и адекватным текущей ситуации", – заключает Олеся Яхно.

Нам следует ориентироваться не на РФ, а на Израиль

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает следующим образом:

и так далее. Причем, предлагают это люди, не имеющие к армии никакого отношения. Не понимая сути того, в каких именно ресурсах нуждаются ВСУ". "С моей точки зрения, мы сейчас в какой-то мере напоминаем Россию, где мобилизация шла путем запугивания, введения карательных мер и так далее. Нельзя силой заставить эффективно воевать. Так мы не победим. Нам тут следует ориентироваться не на РФ, а на Израиль… Я также считаю, что тема мобилизации не должна выноситься на широкое обсуждение. Всегда найдутся всякого рода умники, которые начнут предлагать бредовые идеи типа лотерей, "брони" за деньги

К сожалению, отмечает эксперт, наша политическая власть первой начала излишне публичные процессы в этой плоскости.

Да еще и вносит такой репрессивный вариант что в обществе проявились признаки истерии. Тут же представители власти начали "откатывать" назад, уверять, что в таком варианте законопроект не будет проголосован То есть, мы явно пошли ошибочным путем. Вместо того, чтобы делать всё для мотивации населения, его начали демотивировать, шокировать, настраивать негативно". "Сперва начали массово увольнять военкомов. Да, проблема коррупции в ТЦК была, но нельзя было из этого устраивать шоу. Следовало решать не публично. А так ситуация стала еще хуже, – констатирует Виталий Бала. – Не улучшило ее и то, что президент – он же верховный главнокомандующий, который должен иметь прямое отношение к вопросам мобилизации, пытается всячески итого избегать, перебрасывать неудобную тему на кого-то другого. В итоге законопроект в Раду вносит Кабмин, хоть все понимают, что писали его совсем другие

Мало того, отмечает эксперт, что у нас полно скандалов с незаконным хватанием людей на улицах с последующей доставкой в ТЦК, так теперь в законопроекте именно обычных украинцев еще и хотят сделать чуть ли не преступниками. Прописывая закручивание гаек, штраф, прочие репрессии. Так мы лишь ухудшим ситуацию с желанием украинцев защищать страну, уверен Виталий Бала.

По его мнению, чтобы исправить ситуацию, важно решить две проблемы, которые власть сама же создала своими непродуманными действиями.

"Первая проблема – вопрос доверия. Речь об обещаниях, которые власть давала военнослужащим. О достойных выплатах, о компенсациях семьям погибших, о признании участниками боевых действий, льготах и так далее. О том, что не выполняется. И это доверие надо восстанавливать. Не знаю, получится ли. Слишком много было обещано, слишком мало выполнено, – акцентирует политолог. – Вторая проблема – вопрос справедливости правды. Нельзя, чтоб у нас были неприкасаемые, чтоб на фронт попадал лишь определенный слой общества. Нельзя далее замалчивать реальные цифры потерь. Доверия не может быть без правды, без справедливости. Все видят, как ужасающими темпами растут кладбища в селах и городах. А когда украинцы услышат правду, они чуть отрезвятся. Поймут, что речь реально идет о нашем выживании. Что мы или сплотимся, как сделали вскоре после широкомасштабного российского вторжения (расслабившись потом под сказки власти, что мы вот-вот победим), или у нас просто не будет ни страны, ни жизни – ничего…".

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