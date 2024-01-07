Почему украинцы против нового законопроекта о мобилизации: что произойдет, если его примут

Украинские парламентарии вместе с военным руководством и представителями Минобороны дорабатывают законопроект о мобилизации. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев уверяет, что в проекте хотят сбалансировать репрессивные и мотивационные меры. Что на данный момент можно сказать касательно ситуации с данным документом? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Общество видит несправедливость

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко считает, что предложенный вариант законопроекта о мобилизации – это не о юридической, а о политической плоскости.

И там прописано, какие огромные средства идут на антиконституционный Высший антикоррупционный суд, НАБУ, САП и прочих искусственно созданных структур. Там сидят тысячи человек, на содержание которых идут миллиарды гривен. Общество это видит. Видит несправедливость. А потому не воспринимает предложенный властью проект закона о мобилизации, – отмечает Сергей Войченко. – Почему-то у нас в одних регионах, особенно на Западе, войны почти не чувствуют. Там забиты курорты, пьянки-гулянки. Почему-то огромное количество правоохранителей, которые не получают и не хотят получать повестки , продолжают заниматься тем, чем занимались и до российского вторжения. А именно – давить на бизнес". "Потому что с таким подходом власти мы рискуем получить на фронте десятки тысяч немотивированных бойцов и вызвать возмущение в обществе, – поясняет он. – Пополнять ряды ВСУ, безусловно, надо. Но это следует делать продуманно, руководствуясь всем понятной логикой. А логика у власти хромает. Мой коллега Ростислав Кравец сделал разбор закона о госбюджете на 2024 год

По словам Сергея Войченко, можно принять огромное количество законов. От которых будет мало толку, но много беды. Но куда лучше – принимать меньше законов, но дающих реальный эффект.

который предлагает власть. Да еще и боится признать, что это предлагает именно она, перебрасывая ответственность то на "ручной" Кабмин, то на военных Очевидно, что власть не справляется со своей ролью руководителей страны", – констатирует эксперт. "Украинцы бегут за границу. И побегут еще быстрее, если запустить тот репрессивный вариант законопроекта

Самопиар власти провалилися

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

направлен не столько на эффективную организацию мобилизации и военного учета, наведение порядка в этой сфере, сколько на определенные политические цели, на самопиар. На протяжении месяца Марьяна Б и Федор В всячески анонсировали этот законопроект. А в конце концов его внес Кабмин. По той причине, что никто в Раде, не говоря уж об Офисе президента, не готов был брать негатив от подобного документа (а мы увидели, что негатив есть — и огромный) на себя. В итоге переложили всё на плечи правительства ". "Как я неоднократно говорил, данный законопроект

Ростислав Кравец уверен – в таком виде законопроект не облегчает, а усложняет процесс мобилизации. Еще и содержит довольно большое количество норм, которые входят в противоречие с действующим законодательством.

"Это касается и образования, и прав инвалидов, и многого другого. Более того — в таком виде законопроект представляет угрозу нацбезопасности, – считает эксперт. – Речь о том, что сотрудников СБУ и Госохраны можно после принятия этого законопроекта увольнять без объяснения причин. Не давая возможности восстановиться на работе".

Кроме того, продолжает Ростислав Кравец, нормы законопроекта содержат моменты, лишающие граждан Украины возможности оспорить неправомерные действия представителей ТЦК; значительно увеличивают сроки давности привлечения к ответственности. На сегодняшний момент, акцентирует адвокат, 99% админпротоколов выписаны незаконно, с нарушением сроков, на что никто не обращает внимания. Более того – проектом закона пытаются легализовать возможность рассмотрения админпротоколов без участия лиц, которых пытаются привлечь к ответственности.

"Я считаю, что данный законопроект не будет принят. А внесли его 25 декабря вечером, на Рождество, с целью снижения градуса напряжения, а также социологических замеров в последующем. И пытаясь поднять рейтинги действующей власти. Что сыграло наоборот. Никто не связывает данный законопроект с деятельностью Кабмина, а исключительно – с депутатами от фракции "Слуга народа", с Офисом президента. Подчеркиваю – в таком виде законопроект лишь повышает градус напряжения в обществе. А, если его примут, это усложнит мобилизацию, увеличит социальное напряжение, ударит по экономике, – прогнозирует эксперт. – За почти два года полномасштабной войны Кабмин и соответствующие органы не разработали действенных программ по сохранению национальной экономики. А попытки массово мобилизовать почти всех мужчин приводят к остановке тех немногих предприятий, что еще функционируют".

Читайте также на портале "Комментарии" — что изначально пошло не так с законопроектом о мобилизации: какой выход из ситуации.



