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Во что превратилось принятие законопроекта о мобилизации: почему не утихают споры

Хоть тема мобилизации и политизировалась, сами мобилизационные процессы, учет военнообязанных в Украине не прекращаются

сегодня, 16:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Законопроект о мобилизации продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в Украине. Выдвигаются весьма специфические идеи – типа проводить мобилизацию с помощью лотереилибо получать "бронь", платя больше налоговТем временем парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению законопроекта о мобилизации. Для усовершенствования и доработки документа были приглашены командование ВСУ и представители Минобороны, сообщил руководитель парламентской фракции "Слуга народа", член указанного Комитета Давид АрахамияО чем говорят политические и общественные прения вокруг мобилизационного законопроекта? Какой видится его дальнейшая судьба? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Во что превратилось принятие законопроекта о мобилизации: почему не утихают споры

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Законопроект о мобилизации уже явно приобрел политический вид

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассуждает так:

"То, что мобилизационный законопроект сейчас рассматривается не только профильным комитетом Рады, но и с участием министра обороны, главкома – говорит об актуальности данного документа. И о важности, чтоб на выходе его поддержали в зале заседаний и приняло общество. Потому как изначальный текст проекта закона вызвал немало дискуссийИ не случайно. Ряд норм там имеют сомнительный характер и не отвечают действующему законодательству и Конституции Украины. И через Раду в таком виде документ не прошел бы. О чем, кстати, заявила вчера заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа"). И вполне логичной выглядит доработка документа перед тем, как ставить его на голосование даже в первом чтении".

Эксперт сомневается, что данный законопроект будет проголосован в Раде. Потому как он уже явно приобрел политический вид. Как следствие, политизировалась и тема мобилизации.

"Представители "Евросолидарности" зарегистрировали свой законопроект. Но выглядит тот исключительно пиарным. И ряд норм там просто противоположны тому, что предлагал правительственный вариант. Который, скорее всего, будет отозван", – считает Валерий Клочок.

Но, акцентирует он, сами мобилизационные процессы, учет военнообязанных в Украине не прекращаются. И проходят в рамках действующего законодательства.

В данный момент мобилизация – это способ сохранения армии, а стало быть, – и Украины

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник с сожалением констатирует, в Украине сугубо военный вопрос мобилизации перешел в политическую плоскость.

"Сейчас вокруг этой темы – множество спекуляций и обмена мнениями, в чем военные практически не принимают участия. Точка зрения Генштаба и Минобороны (МО) была представлена именно в поданном Кабмином проекте закона. И, как по мне, пока все его критики не смогли достаточно аргументировано отстоять свою точку зрения", – отмечает эксперт.

В то же время, продолжает он, позиция МО также является слабой, раз оно не может объяснить обществу, почему мобилизация должна проводиться по новым – более жестким – правилам.

"Данное министерство просто отсылало всех к Генштабу, не желая принимать на себя даже долю ответственности, – говорит Николай Мельник. – Проблема в том, что у нас нет конструктивной дискуссии. Общество не хочет слышать военных, а генералитет ВСУ – общество".

По словам эксперта, в данный момент мобилизация – это способ сохранения армии, а стало быть, – и Украины.

"Это вовсе не механизм, который позволит выиграть войны. Но он позволит нам продолжать борьбу, – поясняет Николай Мельник. – Без параллельных действий (улучшение материально-технической базы, инновации, новый подход к войне со ставкой на сохранение жизней военнослужащих) мобилизация в любом виде выигрывает нам лишь время, не позволяя собственно победить".

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Источник: https://comments.ua/
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