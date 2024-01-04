Юрист Центра поддержки ветеранов назвал количество дезертиров в Украине

Юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев подверг критике идею отсрочки от мобилизации из-за брони граждан, платящих большие налоги. По словам юриста, это может демотивировать людей и увеличить количество дезертиров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NV.

Юрист назвал количество дезертиров в Украине. Фото из открытых источников

СМИ выяснили, что в Офисе президента рассматривают возможность брони от мобилизации при уплате налогов. По одному варианту нужно платить не менее 6 тыс. грн. налога, что соответствует зарплате 33,4 тыс. грн., тогда как в другом варианте предлагается 14,5 тыс. грн. налога, который возможен при зарплате 66 тыс. грн.

Юрист Роман Лихачев заявил, что такой фактор вызовет в обществе недовольство, ведь платить военную повинность сможет меньшинство людей.

"Это не правильно. По Конституции все люди равны, права у всех одинаковые, они не могут отличаться в зависимости от экономического состояния", — говорит юрист и добавляет, что "это может привести к протестам".

Лихачев для лучшего понимания механизма мобилизации предлагает проводить консультации. По словам юриста, в противном случае это лишь демотивирует людей, а количество дезертиров станет больше.

"Потому что это тупик фактически. У нас уже показатель тех, кто самовольно покинул воинские части, постепенно приближается к 100 тыс. Хотя сейчас не публикуют подтвержденные факты, но много таких случаев. Почему так происходит? Человека забрали "с улицы", он не хочет служить и все равно потом убегает из воинской части. Посадить в тюрьму 100 тыс. — тоже не вариант", — говорит Роман Лихачев.

Отметим, что согласно аналитикам YouControl, исследовавшим реестр МВД в июле 2023 года, в Украине находится в розыске 52,8 тыс. человек, из них мужчин почти 44 тыс. Из всех лиц в реестре 6,1 тыс. человек дезертиры, что соответствует 12% от общего количества находящихся в розыске людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран войны цинично рассказал уклонистам, почему у армии больше шансов выжить.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ объяснили, кому работники ТЦК не будут выдавать повестки на улицах.